Fue a mediados de diciembre de 2022 cuando Henry Cavill confirmó su salida DC, anunciando que finalmente dejaría de ser Superman. Tras esta noticia, James Gunn anunció estar trabajando en un guion para una nueva entrega del superhéroe clásico, por lo que ahora todos se preguntan ¿quién será el nuevo Superman?.

Hasta hace poco, los rumores apuntaban a un conocido actor de la serie Euphoria, de HBO. Se trata de Jacob Elordi, que de alguna forma estaba en boca de quienes impacientes esperaban la confirmación de un nuevo actor al que ponerle la capa.

Sin embargo, el propio James Gunn debió salir a desmentir estas suposiciones, asegurando que por el momento no estaría anunciando el cast del nuevo proyecto. Al menos hasta que terminara el trabajo de guion, aseguró.

El cineaste de hecho, compartió en Twitter una publicación donde se apuntaba a Jacob Elordi y ahí mismo emitió algunas palabras al respecto.

“Mis pensamientos son que nadie ha sido elegido como Superman todavía. El casting, como casi siempre es mi caso, ocurrirá después de que el guion esté terminado o casi terminado, y no es así”, aseguró.

Además, anticipó que se vienen nuevos anuncios por parte de DC Films, recalcando que el elenco de Superman, no estaría aún entre las noticias. “Anunciaremos algunas cosas en poco tiempo, pero el casting de Superman no será una de ellas”, sentenció.

Todo indica que, por el momento, la nueva entrega de Superman sería un proyecto aún en sus primeras etapas, por lo que poco se sabe sobre qué deparará para el también llamado “hombre de acero”.

My thoughts are no one has been cast as Superman yet. Casting, as is almost always the case with me, will happen after the script is finished or close to finished, and it isn’t. We’ll announce a few things in not too long, but the casting of Superman won’t be one of them. 🧜‍♂️ https://t.co/2SGWV2RSI7

— James Gunn (@JamesGunn) January 13, 2023