La noche de este martes se llevaron a cabo los Globos de Oro 2023, donde el cine y la televisión compitieron por los galardones. Algunos de los flamantes ganadores y nominados que llegaron a la ceremonia fueron Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, sin embargo, esta última llamó la atención por su eufórica celebración ante el premio de la actriz china.

Al momento de revelar que la actriz de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”, en español) era la ganadora de la categoría “Mejor actriz en película musical o comedia”, donde Yeoh se disputaba el premio con Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emma Thompson y Lesley Manville, Curtis saltó de alegría.

“¡Sí!”, se le ve gritar en los videos viralizados en redes sociales, al mismo tiempo que alza los brazos a modo de celebración para luego dar un fuerte abrazo a su colega y continuar aplaudiendo.

jamie lee curtis' reaction to the announcement of michelle winning is so real😭😭😭 pic.twitter.com/Mrz9eMXOTl — cola (@evclynwang) January 11, 2023

Luego de que su eufórica celebración llegara hasta las redes sociales, donde fue igualmente halagada por celebrar a su compañera de labores, Jamie Lee Curtis replicó la imagen en su cuenta de Instagram.

En la red social, Curtis escribió: “Una vez cheerleader. SIEMPRE cheerleader. Mi bebé ganó un Globo de Oro. Su primera nominación y victoria”, dedicó.

La actriz estadounidense también recibió comentarios de sus seguidores, donde algunos de ellos afirmaban: “Así es como lo hacen las reinas”; “Mujeres apoyando a mujeres”; “Todos necesitan una Jamie en sus vidas”.