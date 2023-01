El célebre actor Eddie Murphy protagonizó uno de los momentos más lúdicos de la ceremonia de los Globos de Oro luego de que, en medio de su discurso de aceptación de su premio por su trayectoria, recordó la polémica cachetada de Will Smith a Chris Rock.

“Quiero hacerles saber que existe un plan definitivo que pueden seguir para lograr el éxito, la prosperidad, la longevidad y la paz mental”, comentó Murphy durante los últimos momentos de su discurso.

Asimismo, aseguró que aquel plan “es un modelo y lo he seguido toda mi carrera. Es muy simple, solo hay que hacer estas tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y, ¡mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu puta boca!”.

El final de sus consejos, que realizó imitando el tono de Will Smith en los premios Óscar 2022, acabó desatando risas inmediatas en el público tras recordar uno de los momentos más polémicos de la ceremonia de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

1) Pay your taxes. 2) Mind your business. 3) Keep Will Smith's wife's name out your f—ing mouth. https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

Específicamente, Murphy hizo referencia a lo que ocurrió en marzo de 2022, cuando Chris Rock subió al escenario de los Premios Óscar a presentar la categoría a Mejor Documental.

Luego de improvisar una serie de bromas con las celebridades presentes, el cómico se dirigió a Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

Así, Rock comparó el aspecto de Pinkett Smith con G. I. Jane, personaje caracterizado por ser una mujer rapada. Luego de ver a su esposa incómoda por la broma, Smith se subió al escenario y abofeteó al presentador.

Tras aquel momento, tanto Rock como el público presento no supieron reaccionar al momento. “Wow, Will Smith acaba de golpearme”, reaccionó a decir el cómico para que entonces, desde su asiento, el ganador al Óscar le comenzara a gritar.

“¡Mantén el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca!”, gritó molesto, demostrando así que el golpe no fue una humorada.

El actuar de Smith fue transversalmente repudiado, provocando su renuncia la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Asimismo, la Academia decidió vetar por 10 años al intérprete, por lo que no podrá participar ni física ni telemáticamente en sus eventos. De todas formas, esto no significa que no pueda ser nuevamente nominado a los premios.

If you're just waking up. This happened at the Oscars.

Will Smith slaps Chris Rock for making a joke about his wife, Jada's hair loss resulting from alopecia.

Smith later apologised as he picked up the Best Actor award.pic.twitter.com/WKyj8RMOC7

— Richard Chambers (@newschambers) March 28, 2022