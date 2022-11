A una semana del estreno en Netflix de la serie de Merlina (Wednesday), que se inspira en el famoso personaje de Los Locos Addams, una escena de baile en el episodio 4 es lo más comentado de la producción en redes sociales.

En el cuarto capítulo titulado “Una sombría noche de baile”, Merlina Addams (interpretada por Jenna Ortega), asiste a una fiesta del instituto Nevermore donde protagoniza la ya icónica secuencia de danza al ritmo de la canción de 1981, Goo Goo Muck’ de The Cramps.

Tal como consigna Univisión, Ortega confesó que ella misma creó la coreografía para la serie de Tim Burton.

“Yo en realidad me sentía insegura acerca de este momento. Hice la coreografía yo sola. Creo que es obvio que no soy una bailarina”, confesó la actriz de 20 años en una entrevista con Netflix.

Para darle el toque particular de Merlina, Jenna Ortega tomó la inspiración de varias partes.

“Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudó en esto”, dijo la joven estrella.

Además de observar movimientos de la coreografía de Bob Fosse (ver video de arriba), también hay pasos inspirados en la Merlina (Wednesday) de la serie de Los Locos Addams de los años 70, interpretada por Lisa Loring.

Incluso, algunos usuarios de Twitter lo notaron.

Asimismo, otros se dieron cuenta que Ortega también homenajeó al Homero (Gómez) Addams de los 70, quien fue representado por John Astin.

