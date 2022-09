La cadena estadounidense FX anunció la fecha de estreno y los primeros detalles de la temporada 11 de la serie de terror, “American Horror Story: NYC”.

Además, la producción creada por Ryan Murphy, publicó el primer póster, junto al anuncio de quiénes serán los actores que protagonizarán la nueva entrega.

La ya mítica serie, “American Horror Story”, creada por Ryan Murphy, anunció que estrenará su temporada 11, el próximo 19 de octubre.

Esta vez, la producción cambiará de ciudad y se trasladará hasta New York City (NYC), para revelar nuevos y espeluznantes episodios. En ese sentido, se confirmó la entrega contará con 10 capítulos.

Estos se podrán ver a través del canal norteamericano FX, que lanzará las dos primeras partes, antes de que se liberen por medio de la plataforma de streaming, Hulu.

En Chile y el resto de Latino América, debería ser lanzada, sin fecha aún, por medio de Star+.

Según dijo a The Wrap, el jefe de FX, John Landgraf, esta nueva temporada de “American Horror Story”, transcurre en diversas líneas temporales con la ciudad de Nueva York como punto común.

También se confirmó que los responsables del guion siguen siendo Murphy y Brad Falchuck. En tanto, la serie contará nuevamente con la actuación de Joe Mantello, Billie Lourd, Zachary Quinto, Russell Tovey, y otros más.

Por último, el Twitter oficial de la serie publicó dos posters que muestras a una figura masculina y a otra femenina, vestidos con latex y púas.

Esto podría dar ciertas pistas de la trama de la temporada 11 de “American Horror Story”.

Succumb to your primal instincts. FX's AHS:NYC premieres 10.19 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/sVJRnyPs6e

New Season. New City. New Fears. FX’s AHS:NYC premieres 10.19 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/LBk8P5jPX8

— AmericanHorrorStory (@AHSFX) September 29, 2022