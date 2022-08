Este viernes, la revista estadounidense Variety había revelado que Shia LaBeouf le entregó pruebas (correos y un video) para desmentir lo que la directora Olivia Wilde dijo en una entrevista con ese mismo medio: ella afirmó que despidió el actor de su película Don’t Worry Darling, pero él dice que renunció.

Y esta tarde, se ha filtrado en redes sociales el video que LaBeouf entregó a Variety, dejando en evidencia que la cineasta habría mentido en la entrevista, pues se le puede escuchar pidiéndole al actor que considere regresar al proyecto.

“Siento que aún no estoy lista para renunciar a esto, y también tengo el corazón roto y quiero encontrar una forma de solucionarlo”, indica la cineasta en el registro.

“Creo que esto podría ser como una llamada de atención para la ‘señorita Flo’ (Florence Pugh), y quiero saber si estás abierto a considerar esto conmigo. Si ella realmente se compromete, si ella realmente pone su mente y corazón en esto, y si ustedes hacen las paces -y respeto tu punto de vista, respeto el de ella-, pero si ustedes lo pueden hacer, ¿qué piensas? ¿Hay esperanza? ¿Me lo harás saber?”, le dijo Wilde.

Variety había publicado en forma de texto dicha declaración de Olivia, pero no revelaron el video, que ahora se viraliza en redes sociales.

here is the video of olivia telling shia she wants to work it out and that if “miss flo” could “commit” more than it could happen.

please ignore that hashtag on the video I didn’t put it there. pic.twitter.com/vAQPBqPRYE

— sophia (@hellopugh) August 26, 2022