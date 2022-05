Durante el año 2006 una película acabó siendo furor entre los niños y jóvenes. La cinta, llamada High School Musical, contaba la historia de Troy Bolton, un joven basquetbolista, y Gabriela Cortés, una chica científica, que deciden participar para tener el rol protagónico del musical escolar.

Ya sea por sus canciones o por su historia, la cinta acabó marcando en la memoria de muchos fans de la saga de Disney, quienes aun recuerdan sus coreografías y temas musicales. Tanto fue el furor de la trilogía que Disney+ lanzó una serie spin-off de la franquicia: High School Musical, La Serie.

Fue así que muchos recuerdan a diferentes personajes además de a la pareja protagonista como Sharpay, Chad, Ryan o Kelsi. Es por eso que a muchos les llenó de emoción la noticia del regreso de uno de los personajes más recordados.

Específicamente, la serie relata la historia de un colegio que busca interpretar las cintas, creando un mundo en donde la saga sigue siendo una película. Así, el intérprete de Chad Danforth, Corbin Bleu, aparecerá en la ficción para guiar a los jóvenes talentos.

En las películas, Chad era el mejor amigo de Troy. Este era conocido por cómo renegaba el canto y el baile, así también por cómo buscaba lograr que su amigo y compañero de equipo se enfocara en el deporte al 100%.

Bleu inició su trabajo como actor en Disney a los 17 años y comenzó a posicionarse como una estrella tras el éxito de las cintas, que también marcaron las carreras de Zac Efron, Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale.

Tras la saga de películas, Bleu tuvo apariciones en series como Phineas & Ferb, Hannah Montana, The Middle, Chicago Med, Supergirl, entre otras, aunque, según deja ver en redes sociales, se ha dedicado casi por completo al teatro.

Sin embargo, su primer trabajo en Disney no parece quedar en el olvido para el intérprete. Esto ya que durante esta semana, Bleu confirmó su regreso a la serie basada en el éxito de los filmes, en donde participará como sí mismo.

One word: CHILLS. 😱 @CorbinBleu is joining Season 3 of #HSMTMTS, streaming July 27 on #DisneyPlus! #DisneyBundle pic.twitter.com/xvUjnV5P4X

— Disney+ (@disneyplus) May 20, 2022