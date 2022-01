Además de ser uno de los nombres más grandes de la música pop, Lady Gaga logró consolidar su carrera como actriz con su última película House Of Gucci, cinta donde interpreta a Patrizia Reggiani.

Reggiani es una mujer italiana ambiciosa que se casa con un heredero al trono de Gucci, Maurizio (Adam Driver). Sin embargo, luego de que este le pide el divorcio, Reggiani comienza a organizar su asesinato.

Es por eso que Stefani Germanotta, nombre real de la artista, compartió la portada de Variety con el actor Jake Gyllenhaal, además de estar juntos en el especial Actors on actors de la revista.

“Lo primero que pensé cuando leí el guión fue: ‘Ok. Quieren que una mujer use su cuerpo y su manipulación para obtener dinero de este hombre increíblemente rico’. Y cuanto más indagué, me di cuenta de que ella estaba realmente enamorada de él”, comentó la voz de Born This Way al hablar de su personaje.

“Las mujeres somos criaturas complejas y nunca se trata de una sola historia. Son muchas”, añadió.

Es por eso que Gaga buscó darle mayor profundidad a su Patrizia. “Cuando pienso en ella como personaje, pienso en mí tomando pedacitos de vidrio de toneladas de mujeres diferentes y encapsulándolos en un personaje que todavía creo que es verdaderamente ella”, puntualizó.

De todas formas, la actriz reflexionó sobre la persona real tras la historia marcada por el glamour y la muerte.

“Realmente me pareció interesante que no haya escuchado nada de ella. Patrizia está viva y no sé si ha visto la película, no sé lo que piensa de ella, pero todos a mi alrededor me dicen que debe ser doloroso para ella ver la cinta”, mencionó.

“Pero hice este papel por la gente, no por ella”, añadió de inmediato. “Y creo que también lo hice por mí, porque creo que es lo que le pasa a las mujeres”, reflexionó.

“El patriarcado y el capitalismo destruyen a las mujeres todo el tiempo. Nos destrozan. Nos arruina de una manera que creo que la gente no siempre ve. Y creo que lo ocultamos bastante bien. Hay herramientas como la moda, el cabello, maquillaje, todo tipo de cosas que se han inventado para ocultar nuestro dolor”, declaró

“No creo que Patrizia haya nacido como una asesina, se convirtió en una”, apuntó.