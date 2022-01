El actor Peter Dinklage, famoso por interpretar a Tyrion Lannister en la serie Game of Thrones, se ha expresado duramente contra la versión live action (con actores reales) que prepara Disney de Blancanieves y los siete enanos (Snow White and the Seven Dwarfs).

Dinklage, ganador de cuatro premios Emmy, se ha expresado anteriormente sobre los prejuicios de los que ha sido víctima en Hollywood debido a su baja estatura (1,35 metros).

El live action de Blancanieves se prepara desde 2021 y ya cuenta con la actriz Rachel Zegler (protagonista de West Side Story, 2021) en el papel de la princesa y Gal Gadot como la reina malvada.

Dinklage expresó, en conversación con el también actor Marc Maron en su podcast WTF, que realizar una versión de Blancanieves igual a la historia animada original es un retroceso, a menos que se le dé un giro moderno.

“Den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí, no tiene sentido. Son progresistas por una parte (al elegir a una protagonista de origen latino), pero aún están haciendo una historia jodidamente retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué mierda están haciendo, hombre?“, afirmó la estrella de Juego de tronos, según recogió la cadena CNN.

Asimismo, hizo un mea culpa, cuestionándose: “¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi tribuna? Supongo que hablo lo suficientemente fuerte”.

“¿Si cuentan la historia de Blancanieves con el giro más jodido y progresista? Hagámoslo. Con todo”, agregó.