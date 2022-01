Peter Dinklage, ganador de cuatro premios Emmy por su interpretación de Tyrion Lannister en la galardonada serie Game of Thrones (Juego de tronos) de HBO, se ha referido al criticado final en un par de entrevistas recientes.

Recordemos que la querida producción terminó en 2019 con su octava temporada, la cual recibió pésimas críticas de los seguidores, al punto que muchos pedían que se rehiciera.

En una entrevista de hace un par de semanas en el periódico estadounidense The New York Times, el actor afirmó que los fans deberían “superar” el tema.

“Querían que la linda gente blanca cabalgara junta hacia el atardecer… Por cierto, es ficción. Tiene dragones. Supérenlo”, afirmó.

Asimismo, confesó que “uno de mis momentos favoritos fue cuando el dragón destruyó el trono porque como que mató toda la discusión, lo cual es muy irreverente y un poco brillante de parte de los creadores del show: ‘Cállense, no se trata de eso"”.

Ahora ha vuelto a referirse al final, esta vez en una entrevista con el periódico británico The Sunday Times, donde reconoció que fue difícil lidiar con la situación porque ofendieron a gran parte de la audiencia.

“Tratas (de evadir las críticas), pero era imposible. Los fans te lo recuerdan todos los días. Tenían profundo conocimiento, pero si alguien ama algo, tienen su propia versión en su cabeza, así que recibimos críticas desde el principio. Después, cuando nos íbamos, nuevamente nos criticaron porque no querían que nos fuéramos”, expresó, según cita la revista Variety.

“Algunos se enojaron. Pero si a todos les agrada, estás haciendo algo mal. Y nosotros ofendimos a un montón de gente”, añadió.

Este 2022, la serie House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, se estrenará por HBO.