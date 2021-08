“No somos un experimento”. Así respondió Simu Liu, el protagonista de la nueva película de Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, al CEO de Disney, Bob Chapek.

Hace algunos días Chapek aseguró que el debut del filme, exclusivamente en cines, sería un “experimento interesante” para la compañía.

Recordemos que desde el inicio de la pandemia la mayor de parte de las cintas han sido lanzadas a simultáneamente en salas físicas y en Disney+ Premiere Access.

De hecho, esto llevó a la bullada demanda de Scarlett Johansson contra la empresa, por el debut de Black Widow en el streaming, lo que no habría estado estipulado en su contrato.

La cinta, además, será estrenada en Disney+ a pocas semanas de su lanzamiento en cines.

“Con’Shang-Chi’, creemos que en realidad será un experimento interesante para nosotros, porque tendrá sólo una ventana de 45 días”, dijo Chapek.

“Por lo tanto, la perspectiva de poder llevar un título de Marvel al servicio [de streaming] después de salir a los cines a los 45 días será otro punto de datos para informar nuestras acciones en el futuro en nuestros títulos”, añadió.

Durante el fin de semana, Liu respondió a través de Twitter. “No somos un experimento”, escribió.

“Somos los desadaptados, los subestimados. Somos los que rompen el techo. Somos la celebración de la cultura y la alegría que perseverará después de un año convulso”, añadió.

“Somos la sorpresa. Estoy jodidamente emocionado de hacer historia el 3 de septiembre. Únanse a nosotros”, cerró el actor canadiense.

We are not an experiment.

We are the underdog; the underestimated. We are the ceiling-breakers. We are the celebration of culture and joy that will persevere after an embattled year.

We are the surprise.

I’m fired the f**k up to make history on September 3rd; JOIN US. pic.twitter.com/IcyFzh0KIb

— Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) August 14, 2021