El actor detrás del personaje de Nate Cooper en El Diablo viste a la moda, Adrian Grenier, afirmó que pudo entender que él es el malo en la exitosa trama.

La producción de 2006, dirigida por David Frankel, cuenta la historia de Andrea (Anne Hathaway), una periodista que con la esperanza de conseguir mejores trabajos, acepta ser la asistente de la editora de la prestigiosa revista de moda Runway, Miranda Priestley (Meryl Streep).

Priestly es conocida por ser muy dura, intimidante y exigente con sus trabajadores, quienes prácticamente no pueden tener vida personal afuera del trabajo. Y así le ocurrió a Andrea, quien incluso dejó de lado en más de una ocasión a su novio Nate para continuar con su carrera.

Fue Nate quien, en varias oportunidades, la cuestionó por su carga laboral e, incluso, se molestó cuando ella no llegó a su cumpleaños. Más tarde deciden poner fin a la relación.

En una reciente reunión virtual del elenco para Entertainment Weekly, Grenier recordó a su personaje.

Consultado por las teorías sobre su personaje, dijo que “todos esos memes que salieron -en tiempos de redes sociales- fueron impactantes para mí”.

“No se me había ocurrido hasta que comencé a pensar realmente en eso, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento, y en muchos sentidos es muy inmaduro”, agregó, señalando que “todo se trataba de él” y que no buscaba apoyar a Andrea en su carrera.

“Al final del día, es solo un cumpleaños, ¿verdad? No es el fin del mundo. Podría haber sido tan inmaduro como él en ese momento, así que personalmente no pude ver sus defectos. Pero después de un tiempo para reflexión y mucha deliberación, he llegado a darme cuenta de la verdad en esa perspectiva”, puntualizó.

Hathaway, por su parte, entendió al personaje y lo defendió manifestando que “en retrospectiva, estoy segura de que (Nate) desearía haber tomado una decisión diferente”.

“Pero ¿quién no? Todos hemos sido mocosos en diferentes momentos”, sentenció.

Mira fotografías del actor a 15 años de la producción: