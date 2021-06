“Princess Anne caught ‘excluding’ Camilla with ‘barrier’ body language in public royal snub“.

En buen castellano: La princesa Ana es descubierta ‘excluyendo’ a Camila con un lenguaje corporal de ‘barrera’ en un desaire público.

Ese era el titular con el que el tabloide británico Daily Express ponía a rodar un tema espinoso en el palacio de Windsor, y las fotografías serían su respaldo al respecto.

La duquesa de Cornualles y la hermana del príncipe Carlos, dan mucho que decir, sin pronunciar una sola palabra, a juzgar por su lenguaje corporal.

El referido medio se dio a la tarea de entrevistar a una experta en esa materia.

“Parecía querer establecer una ‘barrera’ entre ella y Camilla”, aseguró Judi James.

El triángulo amoroso entre Camilla, Diana y Carlos

La escritora de la revista List, Christine-Marie Liwag Dixon, se sumó al análisis de James, apuntando a la forma en que Camilla ha estado en la vida amorosa de Carlos, desde siempre, aún y cuando Diana de Gales era princesa.

“La entrada de Camilla en la Familia Real no fue particularmente elegante. Hubo mucho drama asociado con ella y el romance no tan secreto y duradero del príncipe Carlos. Así que no es de extrañar que la realeza se mostrara reacia a darle la bienvenida con los brazos abiertos.

Como se informó, apenas dos meses después de que Camilla se casara con Carlos, la princesa Ana aparentemente trató de sacar a la actual duquesa de una conversación entre ella y el heredero al trono.

Varias fotos son las que mantienen vivo el rumor de ese supuesto rechazo de Ana hacia Camilla de Cornualles (antes, Parker Bowles).

Más evidente ha sido, según medios británicos, cuando el castillo de Windsor celebra en junio el Día de la Jarretera, el tradicional paseo que la Reina, los Caballeros y las Damas hacen en el mencionado palacio hasta la capilla de San Jorge.

Incluso, en la ceremonia de 2005, una foto de Ana, Camilla y el príncipe Carlos ya había llamado la atención de la prensa británica.

“Parece haber una sensación de exclusión cuando Ana se acerca más a su hermano para aparentemente empujar a Camilla fuera del pequeño grupo. [Ella] incluso levanta el brazo para que su codo forme un gesto de barrera. Tanto Carlos como Ana se ven más sombríos aquí, que sociables”, aseguró Judi James en su análisis.

Los eventos en Windsor son a menudo la ocasión perfecta para poner a rodar el análisis, no solo en etiqueta y vestimenta de los miembros de la realeza, sino que también sus posturas corporales, el viento jugando a favor o en contra de su pelo y su ropa, etc.

Las situaciones, más allá del protocolo, se vuelven una suerte de comentarios de expertos en materias como las antes mencionadas, asociando la formalidad con el desdén, en una especie de correlación que muchas veces se vuelve confusa de discernir desde estadios sociales ajenos a las monarquías.

Es importante mencionar que la relación entre desaire e historia personal, se ha agudizado desde que Netflix llevó a la pantalla la serie que ha dejado al descubierto la vida de la realeza, transitando entre la verdad y la ficción, además de la delgada línea donde ya no se sabe qué fue cierto y qué no.

El novio que Ana y Camilla compartieron según The Crown

La princesa Ana se casó con el capitán Mark Phillips en 1973.

La boda fue realizada en la abadía de Westminster, e igual que los enlaces de la historia reciente, la de ellos también fue televisada.

Eso es lo que se sabía, hasta que Netflix decidió ampliar la historia y mostrar la supuesta antesala a ese matrimonio.

La tercera temporada de la serie The Crown ahondó en la relación infructuosa y fugaz entre Ana y Andrew Parker Bowles, en 1970.

De no ser porque se trata del que en unos años se convertiría en el esposo de Camilla Parker, actual cuñada de la princesa Ana, la situación no habría dado de qué hablar hasta estos tiempos.

Ya pasaron más de 50 años de ese quiebre entre Andrew y Ana, el cual los productores dejaron entrever como algo difícil de superar para la hermana del príncipe Carlos, lo que, además, causó fricciones en la relación entre la hija de Isabel II, con la mujer que nunca imaginó sería alguna vez su cuñada.

No obstante, la relación de Andrew Parker Bowles y su exnovia princesa, es de las mejores, según ha revelado la propia prensa británica, que es la que también se encarga de elaborar entramados análisis de las relaciones de otras piezas del ajedrez británico.

Según algunos portales como Vanitatis, Ana le pidió muchos años atrás a Andrew, que fuera el padrino de su hija Zara Phillips.

Las fotografías en las que ambos se muestran juntos, también denotan una amistad duradera y sin rencores, pese al quiebre que tuvo lugar cuando Camilla fue la elegida por Andrew para casarse, pese a que Carlos y ella ya tenían una historia de amor en progreso.

Hasta la fecha, la prensa del Reino Unidos sigue asociando a un triángulo amoroso la barrera que la princesa Ana erige sobre Camilla.

En cada evento público, una de las historias que se desprende tras ver a la familia real reunida (hasta antes del coronavirus), tiene como objetivo analizar, entre otras cosas, las posturas que adoptan estas dos importantes mujeres para la realeza británica, quienes han jugado un papel fundamental en la vida del príncipe Carlos.

Recordemos que la historia, asegura que Camilla es el amor de su vida, y que Ana, es la hermana con la que el príncipe pudo compartir su sentir en sus momentos más oscuros. Al menos, así lo dejan ver los textos, documentales y series que se han producido para el público británico e internacional.