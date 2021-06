Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se encuentran expectantes ante el lanzamiento de Loki, la nueva serie de Marvel Studios que mañana hace su estreno en la plataforma Disney+.

Esta producción adentrará a los espectadores no sólo al mundo de los multiversos, las líneas temporales, y dimensiones antes nunca presentadas en el MCU, sino que también a una nueva faceta mucho más humana del llamado Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston.

Tras la suerte corrida en la película Avengers: Infinity War, muchos seguidores e incluso el propio Hiddleston pensaron que ese era el fin del adorable y al mismo tiempo malvado hermano de Thor. Sin embargo, en Avengers: Endgame, se dio luces de que algo venía cuando Loki logra escapar en medio del viaje al pasado de Steve Rogers/Capitán América, Scott Lang/Antman y Tony Stark/Ironman.

“Esa escena en Avengers: Infinity War se sintió tan definitiva”, reconoció Hiddleston en una conferencia mundial en la que participó BioBioChile, asegurando que después con la siguiente entrega las cosas quedaron algo más claras con la escena de Loki desapareciendo con el Teseracto. “(Los productores ejecutivos) me aseguraron que ese sería un punto de partida”, confesó.

El productor de Marvel Studios, Kevin Feige, también presente en la rueda de prensa, dijo que mucha gente pensó que se habían olvidado de Loki cuando desaparece en la escena de la última entrega de Los Vengadores porque nunca se explicó dentro del film lo que había pasado con él. Pero en ese momento sabían que venía algo nuevo.

“Una de mis cosas favoritas al salir de Endgame fue que la gente decía que nos olvidamos de atar el cabo suelto de Loki. Como si Loki simplemente desapareció y nos olvidamos de mencionar lo que le sucedió al final de esa película. En ese momento, sabíamos que Disney + y el programa vendrían, por lo que se volvió muy emocionante hacer que la gente esperara”, indicó Feige.

La química entre Hiddleston y Wilson

Por otro lado, Hiddleston se mostró emocionado con lo que viene para su personaje, que él considera él más importante de su carrera. “Lo que me encanta de la serie es que Loki está despojado de todo lo que le es familiar. Thor no está cerca. Asgard parece estar a cierta distancia. Los Vengadores, por el momento, no están a la vista. Está despojado de su estatus y su poder. Si tomas todas esas cosas que Loki ha usado para identificarse en la últimas seis películas, ¿qué queda de Loki? ¿Quién es él dentro o fuera de esas cosas? Creo que esas preguntas para todos nosotros se volvieron realmente fascinantes de resolver. ¿Es capaz de crecer? ¿Es capaz de cambiar?”, comentó el actor.

“Me encanta interpretar al personaje…Me siento muy afortunado de estar todavía aquí y aún hay nuevos aspectos del personaje. Creo que es un personaje de gran alcance, por lo que nunca se siente como la misma experiencia. En particular, esta vez, estoy rodeado por estas personas increíbles, de verdad”, afirmó.

Una figura que se une al elenco con bombos y platillos es Owen Wilson, quien con una larga trayectoria en dramas y comedia por primera vez incursiona en el género de los superhéroes. “Es emocionante ser parte del MCU. Al ver el tráiler comenzar a salir y lo emocionada que se pone la gente. El secreto que rodea a esto no lo entendí del todo hasta que vi que la base de fans está tan apasionada y que Marvel está tan comprometida con tratar de sorprender a la gente, que luego te metes en él”, señaló, admitiendo que todavía está “caminando sobre cáscaras de huevo” con algunos detalles.

En este camino, Wilson reconoció que Hiddleston fue un gran compañero. “Antes de que empezáramos a filmar, Tom fue muy generoso y pacientemente me guió a través de la mitología de MCU. Dejándome hacer preguntas … creo que es muy útil y muy importante para nuestra dinámica de filmación de las escenas en las que vamos a repasar esas cosas. Eso fue muy importante para mí, ir a la escuela Loki”, confesó.

“Fue un momento tan interesante, tratando de comprimir la experiencia de mi tiempo en el MCU, seis películas, y Mobius es un experto en Loki. Él sabe más sobre Loki que Loki”, dijo Hiddleston. “Owen hizo preguntas tan perspicaces e inteligentes que me hicieron replantear varios aspectos del personaje. Nuestras conversaciones se abrieron camino en las escenas mismas. En sus interacciones, porque son conversaciones bastante intensas, en un momento Owen dijo: ‘Esto se siente un poco como una obra de teatro’, creo que tal vez hubo un germen de una idea que se instaló en la mente de Owen de que una experiencia teatral podría estar a la vuelta de la esquina”, afirmó Tom.

Inspiración en el thriller y el terror

La directora de la serie, Kate Herron (Sex education) confesó que la estética de la serie está inspirada en clásicos del cine thriller como Zodiaco, Siete Pecados Capitales y El Silencio de los Inocentes.

“Estilísticamente, Siete pecados capitales (1995) de David Fincher fue una influencia”, dijo Herron, mientras Feige confirmó que todo fue idea de la directora.

“Fueron realmente las reuniones de Kate con nosotros y su presentación fue la que trajo todas estas referencias y nos permitieron mirar esto a través géneros diferentes a los que estábamos esperando”.

Loki hace su estreno mañana miércoles en la plataforma Disney+.