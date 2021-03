Este viernes se liberó el segundo episodio de Falcon and the Winter Soldier en Disney+, y para sorpresa de muchos, Chile fue mencionado en los primeros minutos.

El inicio del capítulo es utilizado para entregar algunos antecedentes de John Walker (Wyatt Russell), el nuevo Capitán América elegido por el gobierno de EEUU para reemplazar a Steve Rogers (Chris Evans), luego que Sam entregara a un museo el escudo que le fue legado por el héroe de guerra.

En la primera escena Walker aparece en el camarín de una secundaria donde sería entrevistado por Good Morning America. Allí recibe dos visitas, una mujer y su compañero de batalla, Lemas Hoskins, quienes querían asegurarse si estaba nervioso.

Fue justamente este último, quien recuerda su pasado. “¿Puedes creer esto?”, pregunta Walker, a lo que el hombre le responde: “Lo sé, ¿cierto?”.



“Hace dos semanas estábamos preparando el equipo para una misión en Chile, y ahora esto”, agrega sin entregar más detalles.

“No me malinterpretes, ha sido genial, pero hay muchos saludos de manos, muchas personas con trajes, muchos discursos, reuniones con senadores. Sólo quiero hacer el trabajo”, reconoció Walker.

Recordemos que el nuevo “Cap” fue presentado a la audiencia en el primer episodio de la serie, y por supuesto, no fue bien recibido por los fans.

El encargado de dar vida a Walker es Wyatt Russell, un actor y exjugador de hockey de 34 años, hijo Kurt Russell y Goldie Hawn, y medio hermano de Kate Hudson.

“La gente probablemente lo odiará, y a algunas personas les va a encantar”, aseguró el actor a USA Today. “Espero que no me odien demasiado, [pero] supongo que es un honor ser odiado en el universo Marvel”, comentó.

Sobre su personaje agregó que “no creo que haya habido muchos personajes de MCU que hayan tenido el dilema que él tuvo en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo de superhéroes moralista”.

“Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos”, añadió.

