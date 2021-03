El viernes pasado debutó Falcon and the Winter Soldier en Disney +, y una de las principales sorpresas fue la aparición de un nuevo “Capitán América”.

Casi al final del episodio se presentó al público a John Walker, el hombre elegido por el Gobierno de Estados Unidos para reemplazar a Steve Rogers (Chris Evans), esto a pesar que “Cap” había dejado su legado a su amigo Sam (Anthony Mackie).

Como era de esperar la noticia no sólo fue una sorpresa para Falcon, quien había donado el escudo de Rogers a un museo, sino que también para el público, quienes no recibieron nada bien al nuevo superhéroe.

El encargo de dar vida a Walker es Wyatt Russell, un actor y exjugador de hockey de 34 años, hijo Kurt Russell y Goldie Hawn, y medio hermano de Kate Hudson.

“La gente probablemente lo odiará, y a algunas personas les va a encantar”, aseguró el actor a USA Today. “Espero que no me odian demasiado, [pero] supongo que es un honor ser odiado en el universo Marvel”, cerró.

Aunque aún no sabemos exactamente cómo se desarrollará su historia dentro de la serie, en los comics Walker tiene una trama muy interesante. Introducido en 1986, el hombre era un soldado del Ejército que se alista a un programa experimental que lo transforma en un Súper Patriota.

“No creo que haya habido muchos personajes de MCU que hayan tenido el dilema que él tuvo en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo de superhéroes moralista”, dijo Russell.

“Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos”, añadió.

Russell también es muy consciente de lo difícil que es interpretar el personaje a la sombra de Evans, quien le dio vida a Rogers por una década. “Él es perfecto. ¿Quién más puede interpretar al Capitán América como Chris Evans? Nadie”, afirmó.

Pero más allá de las críticas, la aparición de este nuevo Capitán dejó una gran cantidad de comentarios y memes en las redes sociales y a continuación te mostramos algunos de ellos:

