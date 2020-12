El actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en el universo Star Wars, ha reaccionado al final de la segunda temporada de The Mandalorian.

Como sabrán quienes han visto el episodio -o las redes sociales, donde está lleno de spoilers-, un joven Luke Skywalker aparece en la secuencia final del episodio 16, mostrando a un rejuvenecido Mark Hamill.

Luke tiene una pelea contra droides del ex Imperio, que es un homenaje a la icónica escena final de Darth Vader en la película Rogue One.

Luego, se encuentra con Grogu (Baby Yoda) y se lo lleva para entrenarlo, dejando atrás a un emocionado Din Djarin (Pedro Pascal).

Como era de esperarse, Mark Hamill, que se caracteriza por tener un muy buen sentido del humor en sus redes sociales, no pudo evitar reaccionar a su propio cameo sorpresa.

“¿Han visto algo bueno en televisión últimamente?”, fue la única frase que escribió en su Twitter, el viernes por la tarde.

Seen anything good on TV lately?

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020