En vísperas del día del amor, conviene recordar una de las historias más emotivas que puedes conocer. Un romance que protagonizaron una jovencísima Meryl Streep y el actor que dio vida a Fredo Corleone, John Cazale.

Los enamorados, que tenían 26 y 40 años, respectivamente, se conocieron por casualidad un día de junio de 1976, mientras montaban una obra de teatro.

En esos dos años en que convivieron, la pareja de actores vivió un romance que dejó una profunda huella en Streep, tras el diagnóstico que derrumbó los planes de boda, ya que Cazale tenía cáncer de pulmón y le quedaban pocos meses de vida.

Sin embargo, ante el oscuro pronóstico, Streep y Cazale experimentaron un amor sincero y desinteresado, uno que todavía es recordado por todo Hollywood.

Meryl Streep y John Cazale: la historia de un encuentro que cambió sus vidas

La obra ‘Medida por medida’ de William Shakespeare, fue el lugar donde se conocieron John Cazale, que era un actor camino a la consagración, como sus pares Al Pacino y Robert De Niro.

En ese sentido, Pacino no se ha olvidado del talento de su amigo, en los años que filmaron El Padrino y Tarde de perros. “Aprendí más de interpretación de él que de cualquier otra persona. Todo lo que quería hacer era trabajar con John el resto de mi vida”, dijo en 2003 en ‘Entertainment Weeckly’.

Si bien el ascenso del actor, se vio truncado por la enfermedad que le costó la vida, a lo largo de su carrera solamente trabajó en cinco películas, aunque todas de ellas nominadas al Oscar.

En junio de 1976, Streep, de 26 años, estaba haciendo una consistente carrera en el teatro, después de pasar por el Vassar College, en el Dartmouth College y en la Universidad de Yale, donde estudió arte dramático.

Así las cosas, Streep que interpretó a la monja Isabella, mientras destacaba en la obra, conoció a Cazale, que venía de participar en El Padrino. Para John, la actriz lo cautivó desde el primer minuto. “He conocido a la mejor actriz de la historia, trabajo con ella”, le dijo a su amigo Al Pacino antes de que Meryl fuera conocida mundialmente.

El romance que surgió al instante, impulsó a los enamorados a compartir un proyecto en común, mientras se abrían espacio en el siempre complicado Hollywood.

Ambos se mudaron en el departamento de Tribeca, el hogar que parecía ser el lugar de su futura familia.

El duro diagnóstico de John Cazale

La vida de Cazale dio un triste giro, cuando el actor empezó a toser sangre durante la obra ‘Agamenón’. Del mismo modo, este síntoma luego confirmó la peor noticia: el actor padecía cáncer de pulmón en fase terminal.

Asimismo, después del diagnóstico, Cazale comenzó a recibir sesiones de radioterapia acompañado por Meryl Streep, aseveró Fotogramas.

Fue esta actitud, que conmovió profundamente a Pacino. En el documental Descubriendo a John Cazale, el intérprete de Michael Corleone, recordó con cariño cómo la actriz ayudó a Cazale a mitigar los efectos de la terapia. “Verla en ese acto de amor por ese hombre fue inconsolable. Lo más sorprendente era ver que Meryl estuvo con él, a su lado, toda la enfermedad. Cuando vi a esa chica allí con él pensé que eso es lo importante para mí. Por muy buena actriz que sea, es lo que veo cuando pienso en ella. Ese momento es lo que recuerdo”, dijo.

Por lo tanto, para financiar el tratamiento de John, la actriz decidió viajar a Austria para grabar la miniserie ‘Holocausto’, que le permitiría costear todos los gastos.

La despedida de Cazale

Entre las jornadas de quimioterapia y la larga agonía de Cazale, Meryl Streep, continuó al lado de su pareja. Hasta el último momento, ambos trataron de hacer su vida con normalidad.

Incluso en medio de la enfermedad, el actor pudo seguir actuando en su última película, “El Cazador”, aunque debió grabar sus escenas primero porque en el proceso podía morir.

No obstante, a las tres de la mañana del 12 de marzo de 1978, Cazale falleció. Según recoge Vanidades, Meryl lloraba y daba pequeños golpes en su pecho tratando de reanimarlo.



“Había algo más, como si él viera el futuro. Era raro que no quisiera tener hijos con la mujer de la que se había enamorado como nunca antes”, dijo también Al Pacino sobre su amigo fallecido.

También en Her Again: Becoming Meryl Streep, Michael Schulman describe las últimas horas de Cazale, en la madrugada de aquel 12 de marzo: “Ella lo golpeó en el pecho, llorando, y por un breve y alarmante momento, John abrió los ojos. ‘Está bien, Meryl, está bien’, le dijo en un hilo de voz. Después cerró los ojos de nuevo y murió. Ella llamó primero al hermano de Cazale, Stephen. Sollozaba y le repetía: ‘Lo intenté, lo intenté’”.

La nueva vida de Meryl Streep

Después de la muerte del actor, Streep acudió a ordenar el departamento que tenía con John en Tribeca. La acompañaron su hermano Harry y un amigo, el escultor Don Gummer.

Contrajeron matrimonio seis meses después del actor, en octubre de 1978. Pero en un escueto comunicado, la pareja confirmó su separación en el año 2023.

En aquel momento, la actriz le dijo a sus cercanos: “Tengo que seguir viviendo y Don me enseñó cómo hacerlo”.

Cabe mencionar que Gummer sería el padre de sus cuatro hijos –Henry, Mary, Grace y Louisa–. En ese sentido, la protagonista de Los Puentes de Madison, ha dicho públicamente que la muerte de su amado, le continúa resonando en su vida. “No lo superé. No lo quiero superar. No importa lo que hagas, el dolor está siempre ahí en algún rincón de tu mente, y afecta todo lo que sucede en tu vida posterior. Creo que puedes asimilar ese dolor y seguir adelante, pero sin obsesionarte con ello”.