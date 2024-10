En el siglo XVIII, no fue Wolfgang el primero de la familia Mozart en impresionar a Europa por su calidad como músico y compositor, sino que su hermana, María Anna. En esa época, una gira por Viena, Múnich, París, Países Bajos y Londres catalogó a ‘Nannerl’, como era conocida en su círculo cercano, como una de las figuras musicales más prometedoras por su “virtuosismo” y “prodigio”.

Y es que, además de ser una virtuosa compositora, la historia cuenta que la hermana de Wolfgang también escribió e inspiró algunas piezas del músico alemán. Una promisoria carrera que llegó a su fin cuando decidió casarse por presiones de su padre, pasando la posta a su hermano, quien se convirtió en una de las leyendas del arte moderno.

Cuando Wolfgang nació en 1756 en Austria, María Anna ya tenía cinco años y comenzaba a tener nociones de la música, que era el pasatiempos favorito de su padre, Leopold, y quien comenzó a enseñarle a tocar instrumentos de teclado cuando tenía siete años. De acuerdo a diversas biografías y archivos históricos, al igual que su hermano, ‘Nannerl’ tenía el potencial de una niña prodigio.

Al ver el talento que tenía su hija, y también cómo Wolfgang comenzaba a aprender de música a muy temprana edad, Leopold llevaba a los hermanos de viaje para que pudieran enriquecerse musicalmente y que comenzaran a hacerse un nombre dentro de la comunidad europea, presentándose en actos gratuitos delante de la realeza y en festivales de nuevos talentos, siempre siendo los más pequeños de los participantes, por lo que artistas más experimentados y profesores los aconsejaban y alentaban.

A los 12 años, María Anna tocaba perfectamente el clavicordio en distintos eventos donde sacaba aplausos y emocionaba a músicos experimentados con sus más de 600 piezas o sinfonías que escribió desde los ocho años. Su hermano la acompañaba a todas partes y tocaba junto con ella y es que, a medida que fueron creciendo, la intención de su padre era que Wolfgang sea el famoso y músico de la familia, ya que el rol de la mujer en esos tiempos se limitaba a la crianza y matrimonio.

Las reseñas de los músicos de la época catalogaban a ‘Nannerl’ como un talento inigualable y un virtuosismo superior al de su hermano, incluso el propio Leopold, que en una carta registrada en una de las biografías de Wolfgang, aseguraba: “Mi niña toca las partituras más difíciles que existen con increíble precisión y de manera excelente. Mi pequeña, con tan sólo 12 años, es uno de los músicos más hábiles de Europa”.

En 1762, cuando María Anna tenía once años y Wolfgang sólo seis, los dos hermanos realizaron una presentación musical para autoridades aristócratas en Múnich. Uno de los presentes, el conde Karl von Zinzendorf, escribió sus impresiones en su diario, el cual fue de conocimiento público años más tarde. “El pequeño de Salzburgo y su hermana tocaban el clavecín y la interpretación de su hermana era magistral”, registró.

La fugaz carrera musical de ‘Nannerl’ se estrelló cuando la joven compositora pasó a ser una adolescente. Fue en ese momento cuando su padre le prohibió seguir dedicándose a la música y obtener dinero de ella. ¿El motivo? Leonard consideró que era inadecuado que su hija no pasara tiempo en el hogar y no supiera realizar las tareas domésticas que estaban destinadas para las mujeres, por lo que Wolfgang perdió a su compañera de gira.

Desde casa y con su padre y su hermano en constantes viajes para mostrar la música de Wolfgang, María Anna envió una de sus composiciones a su hermano en 1770 (un año después de que Leonard le prohibiera seguir su carrera musical) y éste le respondió en una carta que se transformó en pieza histórica del museo del compositor alemán: “Mi querida hermana, estoy impresionado de que puedas componer tan bien, en una palabra, la obra que escribiste es hermosa”. Lamentablemente, esta pieza musical no fue incluida por Mozart en su amplio repertorio musical.

The summer of 1788 was a productive one for #Mozart. He completed three symphonies in three months including Symphony no. 41 ”Jupiter”. Enjoy the energy and lyricism » https://t.co/bMRYLKi0IF pic.twitter.com/OROevICvYY

— Berliner Philharmoniker (@BerlinPhil) September 12, 2021