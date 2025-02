La polémica sigue y el interés mediático está al cien con la ruptura amorosa entre Fedez y la influencer Chiara Ferragni. El rapero italiano decidió romper el silencio mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, confirmando los rumores de infidelidad.

Hace unos días, Chiara contó su versión, a través de una publicación de Instagram, en donde reveló que su exmarido le había sido infiel durante más de seis años con Angélica Montini: “Mi matrimonio fue una burla total (…) He aprendido que lo correcto es abrir los ojos, sufrir, levantarse y entender que merecemos algo diferente”.

Fedez responde: aclaraciones y su deseo de alejarse de la vida mediática

“La idea de que pensé en dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula. Elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos. A pesar de los contrastes, ella siempre será importante para mí porque es la madre de mis hijos”, explicó el influencer.

Antes de conocer a Chiara, en 2018 Fedez tuvo una relación con Angélica Montini, descendiente de una de las familias más adineradas de Milán. Tras su ruptura, el cantante confesó haber compartido sus pensamientos con el fotógrafo Fabrizio Corona, un amigo en común con Montini, quien terminó revelando la infidelidad. “Fue un error en un momento de debilidad y fragilidad, cuyas consecuencias aún pago”, aclaró Fedez.

El mismísimo día de la boda, Fedez habría llamado a su amante a escondidas. Él le habría dicho: “Te amo, si me dices que lo deje todo, lo dejaré todo”, aseguró Fabrizio, según el medio español Hola.com.

En su historia de Instagram, Fedez aclaró que “Me encontré a Angélica unos meses antes de la boda, nos distanciamos para centrarnos en nuestras vidas. Me acerqué en un momento de dificultad personal, sin ningún plan premeditado, cuando el matrimonio ya había enfrentado crisis profundas que no pudimos resolver incluso después de intentarlo”.

“Hoy pongo un punto final. He cometido errores, he pagado, seguiré pagando, quizás haya aprendido un poco. Me alejo de una manera de aparecer que ya no me pertenece (y quizás nunca me haya pertenecido). Sé cómo funciona este juego: durante años fui parte de él, ahora pienso en mí mismo y en mis hijos. El resto lo dejo a quienes necesitan este tipo de espectáculos. En la medida de lo posible, quiero elegir la realidad“, finalizó.