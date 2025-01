Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La empresaria italiana Chiara Ferragni se vio impactada recientemente por la revelación de que su ex marido, el rapero Fedez, tuvo una doble vida con otra mujer durante su matrimonio de 7 años. A través de su cuenta de Instagram, con más de 28 millones de seguidores, Chiara confirmó la infidelidad de su ex esposo, quien admitió tener una amante y que incluso pensó en no casarse con ella. Por otro lado, el paparazzi Fabrizio Corona reveló que la tercera en discordia, Angélica Montini. La relación entre Fedez y Montini se mantuvo en secreto por el rechazo de la familia adinerada de ella hacia el rapero.