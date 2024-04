“Ahora… cierra los ojos y relájate”, esa frase la repitió Tony Kamo una y otra vez en varios estelares de la televisión de la década de los 90.

El “hipnotizador” interactuó con varios personajes de la farándula criolla en unas intervenciones que 30 años después se ven de otra forma.

Cuando la televisión era el mayor distractor de las familias chilenas, Tony Kamo llegó a “hipnotizar” a los televidentes con un particular técnica, la misma que empleó en programas de Colombia, Perú y Argentina.

El español logró una fama que aún lo mantiene activo, aunque de una forma muy distinta, porque 30 años después, las cosas no son iguales para Tony Kamo.

¿Quién es Tony Kamo?

Aunque todos lo conocen como Tony Kamo, su nombre real es Antonio Moreno Cabello. Originario de Trebujena, una pequeña ciudad del norte de España, es un psicólogo y se dedica a la hipnosis desde los años 80.

Según él comenta en su web oficial, impartió hipnosis clínica en países como México, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, España, Panamá, Guatemala, Portugal, Estados Unidos y varios otros de Latinoamérica.

Aunque en Chile lo descubrimos como el “hipnotizador” de la televisión, participando en varios de los estelares del momento en los 90, hipnotizando a más de un famoso, otros que soñaban con serlo o incluso a los televidentes a través de la transmisión.

Programas como “Una vez más”, “Viva el lunes” o “Hablemos de…” lo recibieron con los brazos abiertos y sus invitados para vivir una noche especial.

Precisamente en el último programa, animado por César Antonio Santis, es cuando vivió uno de los episodios más recordados, el día que hizo que Zalo Reyes, el gorrión de Conchalí, comiera, en vivo y para todo el país, una cebolla.

“Ahora, ¡duerme profundamente! Tranquilo y reposado”, le dijo al cantante que cayó rendido y que luego de las palabras del español, lo instó a que comiera una manzana, aunque la realidad es que lo que tenía al frente era una cebolla.

Frente a Carmen Frei, Raphael y Alberto Plaza el Gorrión se comió la cebolla como si fuera una manzana. Esta es una de las varias “hipnosis” que hizo frente al público y que hizo temer a más de un invitado de estelares.

Las mentiras de Tony

Si tuviéramos que enumerar a los famosos que hipnotizó Tony Kamo, seguramente la lista sería larga y varios ya no están en televisión.

Sin embargo, algunos hablaron más de 30 años después para contar la verdad de lo que pasó en esos sets de televisión.

Uno de ellos es Francisco “Pancho” Saavedra, quien en entrevista con Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas contó que cuando era un adolescente de 14 años, sólo quería aparecer en televisión y estar con Kamo era un paso.

Sí, eso que yo hice, fue una farsa”, señaló el animador del Festival de Viña del Mar. Aunque sí dijo que algún poder debe haber tenido y algo hipnotizado debe haber estado para hacer “semejante ridículo”.

Otro que reveló lo que ocurría detrás de la hipnosis de Tony Kamo es Carlos Pinto, quien contó que estaba junto a Chábeli Iglesias, la hija de Julio Iglesias, a quien hipnotizó el español.

En el mismo programa con Eduardo Fuentes, el periodista reveló que la presentadora le preguntó, “¿cómo lo estoy haciendo?”, mientras estaba supuestamente dormida en un programa de televisión al que asistieron juntos.

Zalo Reyes también confesó que su episodio nunca fue real. Señaló, “el gallo no hipnotiza, después dijeron la gran mentira. Yo nunca comí, masqué. El verbo mascar, yo masqué y la cebolla no tenía gusto a cebolla, la trataron parece”.

Años después, en 2010, contó a The Clinic: “Te lo digo altiro. Todos los artistas, después de que yo dije que era mentira, han reconocido la huevá. Ahora todos dicen que el huevón no es hipnótico… Si el huevón te dice voh estái hipnotizado, queda poco tiempo, dos minutos, querí dos palos y que no te tiriten los párpados. Si yo soy terrible actor. La hice nomás”, recogió La Cuarta.

Tony Kamo en el nuevo milenio

El boom de Tony Kamo es en los años 90 y aunque décadas después lo desmintieron, nunca hubo mayor revuelo en torno a su participación en los programas de televisión.

Durante varios años no se supo mucho más de Tony Kamo, ya no había estelares que lo invitaran, sin embargo, en 2012 volvió a la televisión chilena, pero esta vez de la mano de un reality, específicamente “Mundos Opuestos”.

Se trató de un breve retorno a la televisión chilena, aunque duró menos de un mes en el reality, ya que renunció por las lesiones que tuvo, aunque también se comentó que la razón que estuvo detrás es la mala relación que llevó con Francisco Huaquipán en el encierro.

Sobre el exfutbolista comentó a Emol, “cada uno hace como cree que debe de hacer. Si él cree que debe de enojarse o no se controla, me parece muy bien, cada uno es como es. Mi opción, mi punto de vista con los años, es totalmente distinto”.

Tras esa vuelta a la televisión, Tony Kamo desapareció y sólo volvió brevemente cuando apareció en un comercial festivalero que lo hizo trend en X (extwitter). Sin embargo, el español nunca dejó de estar activo en su rubro, la hipnosis.

La vida actual de Tony Kamo

“El maestro de la sugestión” o “El mejor hipnoterapeuta del mundo”, así se describe en los afiches promocionales a Tony Kamo.

Porque actualmente, el hipnotizador de la televisión de los 90 continúa en el rubro, claro que ahora no en televisión, sino que dando charlas, seminarios, cursos, etc.

Su página web oficial así lo indica, destacando que en sus eventos televisivos hipnotizó a más de 15 millones de personas, de los 650 millones que lo vieron alguna vez.

También declara que se dedicó a investigar sobre la “Reestructuración Cognitiva” y la “Sugestión Progresiva”, lo que llevó a que pudiera, con su trabajo, cambiar patrones de conducta de las personas, quienes gracias a él pueden dejar de fumar, bajar de peso, eliminar adicciones e incluso, controlar ataques de pánico.

Según cuenta con mucho éxito, declarando que más de 57 mil personas dejaron de fumar gracias a su técnica, la que imparte en seminarios que realiza por Latinoamérica.

Mayo lo recibirá en Colombia, donde tendrá 11 fechas en 5 ciudades distintas, instando a que los asistentes puedan bajar de peso, controlar el estrés y la ansiedad o dejar de fumar.

Luego, llevará la misma experiencia a México, nuevamente con 11 sesiones en 5 ciudades distintas que realizará entre mayo, junio y julio.

Tony Kamo no para

La realidad es que como lo dice el subtítulo, Tony Kamo no para, porque además de las charlas que imparte en distintas ciudades, también las realiza online.

Lanzó 6 libros, en los que habla de la educación a los niños y adolescentes, el camino a la felicidad, el desarrollo personal, etc.

Incluso, tiene una estrella de la fama, aunque no es en el tradicional Paseo de la Fama en Los Angeles, California, sino que en las Galerías Plaza de las Estrellas en Ciudad de México, donde comparte espacio con Salma Hayek.

Asegura que sus seminarios dan resultado, pero también que es aclamado por las audiencias como el “mejor hipnotista de todos los tiempos”, cautivando al público que aún lo busca.

Aunque no tiene agendas para Chile, quizás por la fama que adquirió durante los últimos años con las revelaciones de varios famosos que contaron la verdad detrás de sus hipnosis.