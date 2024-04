A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el vocalista de Glup!, Koko Stambuk, se refirió por primera vez al episodio ocurrido este fin de semana con la modelo Melina Noto, a quien intentó besar sin su consentimiento.

En el registro, el cantante se disculpó públicamente con la argentina y afirmó: “Quiero pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca”, comenzó diciendo.

“Este no es un video de justificación, no es para normalizar las cosas, es un video de disculpas por las cosas que pasaron”, aclaró de entrada.

Sumado a ello, aseguró que “yo jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer (…) He pensado mucho en qué decir y no me queda nada más que admitir que cometí un error“.

“Todos somos seres humanos y hacemos cosas que no están bien”, agregó. “En la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado hoy voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien”, añadió.

“Me hago cargo de ellas, me hago cargo de mi error”, afirmó. Con ello también aseguró que se hará cargo de las consecuencias legales que puedan tomarse en su contra.

Pero las declaraciones de Koko Stambuk no se detuvieron ahí, pues afirmó estar “en contra de estas situaciones”. “Me observo en el video y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte”, reconoció.

“Me avergüenzo y pido disculpas, sinceramente creo que fue un error. Hay que aprender a que estas cosas no sucedan más y en especial esta disculpa es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa”, cerró el artista.