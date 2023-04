Pedro Pascal celebra su cumpleaños 48 este domingo y sus amigos estrellas de Hollywood están usando las redes sociales para saludar al chileno.

Desde temprano, diferentes figuras del mundo del espectáculo han dejado saludos para el protagonista de The Mandalorian.

Mark Ruffalo fue uno de los primeros. “Enviando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es bien merecido. ¡Feliz cumpleaños @pascalispunk”, escribió el actor de Avengers.

Bella Ramsey, “partner en crimen” de Pedro Pascal en The Last Of us, también compartió una serie de fotos inéditas del artista. “Feliz cumpleaños” se limitó a escribir en el post que ya se viralizó.

La actriz mexicana Ana de la Reguera hizo lo propio y compartió un antiguo video con Pascal. “Te quiero montones”, escribió una de las protagonistas de Narcos.

Asimismo, la hermana menor del actor Lux Pascal, también le dejó un mensaje: “Soy la hermana menor con más suerte del mundo”, escribió.