Si bien Pedro Pascal ya tenía una base de fans antes del estreno de The Last Of Us en enero de 2023, no fue hasta este año que explotó su fama, superando fronteras y convirtiéndose en la estrella del momento y uno de los actores más cotizados, aunque algunas de sus películas han pasado desapercibidas.

Y es que antes de llegar al punto en el que está hoy, el actor chileno que triunfa en el extranjero hizo de todo, interpretando a variados personajes antes de llegar a los más conocidos de su carrera en este momento, Din (The Mandalorian) y Joel Miller (The Last Of Us).

De hecho, antes de llegar al cine en papeles protagónicos participó en la pantalla chica, haciendo esporádicos personajes secundarios en reconocidas series de los 90 y los 2000.

Algunas de ellas han sido por ejemplo Buffy, la cazavampiros, The Good Wife, Homeland y Graceland. Pero sus primeros papeles con mayor peso en la TV no ocurrieron hasta el 2013, cuando fue contratado para Game Of Thrones y The Mentalist.

De hecho, gran parte de su público lo conoció por primera vez como Oberyn Martell, en la cuarta temporada de GOT, que sería su primer acercamiento a HBO, cadena de televisión con la finalmente explotó en 2023, 10 años después.

Posteriormente, y con otro papel que le haría llegar más alto, también debutó en el streaming, cuando fue fichado por Netflix para ser parte del elenco de Narcos. Allí permaneció desde el 2015 al 2017 interpretando a Javier Peña, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que investigó a Pablo Escobar.

Fue precisamente por aquellos años que comenzó su acercamiento a la pantalla grande en roles más importantes. Aunque entre 2001 a 2011 ya había sido parte de algunos filmes en roles secundarios.

Oberyn Martell got game of thrones Pedro Pascal edit fc fancam pic.twitter.com/G2OMfSJLqN — inwudus.mp4 (@616eIektra) March 11, 2022

Algunas de las primeras películas de Pedro Pascal

Una de sus primeras películas fue Earth vs. The Spider, también conocida como The Spider, donde caracterizó a ‘Teo’, un chico gótico que figura como rol secundario en la película de 2001, cuando tenía solo 26 años.

Otra fue en 2005, cuando apareció en Hermanas, película argentina, española y brasileña que relata la vida de 2 hermanas que se reencuentran en Texas tras 9 años sin verse, después de haber sido exiliadas por la dictadura militar en Argentina. Allí Pedro Pascal es ‘Steve’ y figura como el interés amoroso de una de las protagonistas.

En 2011, compartió pantalla con el actor Bruce Campbell en la película Burn Notice: The Fall of Sam Axe, un spin-off de la serie estadounidense Burn Notice, donde interpretó al ‘Comandante Veracruz’.

El camino al éxito

A partir de 2015 finalmente los papeles de Pedro Pascal en el cine comenzaron a ser menos esporádicos, y según su filmografía recopilada en internet, su primer protagónico sería en la película Bloodsucking Bastards, donde interpreta a ‘Max’, un vampiro.

Por otra parte, en 2016 fue parte La gran muralla, película chino-estadounidense, donde trabajó junto a un destacado elenco, donde figuraron Matt Damon, Jing Tian, Andy Lau, Willem Dafoe, Lu Han y Zhang Hanyu.

En 2017, y el que es uno de sus papeles más célebres en el cine hasta ahora fue en Kingsman: The Golden Circle, donde caracteriza al agente ‘Whiskey’, una especie de vaquero que combate a los malos con un látigo.

Si bien en 2018 tuvo papeles en 3 películas, el protagónico se lo llevó solo en una, se trata de Prospect, una historia de tipo Sci Fi, donde se desenvuelve en otro planeta en el que intenta sobrevivir.

Al año siguiente fue parte del elenco principal de Triple Frontera, donde actuó codo a codo con Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, donde 5 veteranos de las Fuerzas Especiales viajan a Sudamérica para derrocar a un cartel de drogas.

Asimismo, en 2020 destacó por su caracterización ya bien conocida como el villano de Wonder Woman 1984, pero también hizo de superhéroe en, Superheróicos, una película infantil donde es ‘Marcus Moreno’, el padre de la protagonista.

A pesar de su rotundo éxito en 2023, sus últimas 2 películas se estrenaron en 2022, la más destacable El peso del talento, donde coprotagonizó junto a Nicolas Cage una comedia de acción.

Todo indica que 2022 fue el año de la comedia para Pascal, puesto que ese mismo año también se estrenó The Bubble, en Netflix, una película sobre una película que está siendo graba durante la pandemia de Covid-19, donde los actores permanecen aislados en un hotel.