El matrimonio que tiene 24 años de diferencia y dos hijas, llevan más de una década juntos y se conocieron en el set de Nowhere Boy.

La historia de la relación entre Aaron (32) y Sam (55) Taylor-Johnson ha estado marcada por la polémica desde el principio, pero por estos días enfrentan una nueva complicación: rumores de infidelidad del actor a la directora 24 años mayor que él.

Todo comenzó cuando en redes sociales empezó a circular la teoría que Aaron habría tenido un romance con Joey King (23), mientras trabajaban juntos en Bullet Train.

Fue la usuaria de TikTok @thekylemarisa, quien es conocida por compartir rumores de celebridades, la responsable de un video donde hablaba del supuesto affair entre Taylor-Johnson y King durante la promoción de la cinta.

Aunque asegura que no sabe si la relación se dio durante el rodaje, afirma que en el press tour en París sí hubo algo entre ellos. Además, se referire a la directora de Cincuenta Sombras de Grey, como la “esposa geriátrica” de Taylor-Johnson.

El polémico amor de Aaron y Sam Taylor-Johnson

Sea cierto el rumor o no, desde hace años se habla de una supuesta separación del matrimonio, que tiene dos hijas en común. Pero como decíamos, la historia de la pareja comenzó con polémica por su diferencia de edad.

Aaron y Sam se conocieron en el set de Nowhere Boy, que contaba la vida del joven John Lennon. Cuando comenzaron la producción, él tenía 17 años, mientras que Sam, que dirigía la cinta, tenía 42, estaba divorciada y era madre de dos hijos, de 18 y 8 años.

En ese momento el actor aún no era muy reconocido en la industria y pasaba gran parte de su tiempo en fiestas. “Era autodestructivo en un punto”, dijo a la revista People hace años. “Solía fumar 30 cigarros al día, solía tomar sin parar. ¡Siempre he estado en el borde, pero siempre me empujo hacia atrás!, señaló.

Según él mismo relató, se enamoró de Sam durante el primer día de filmación y ella lo ayudó a terminar con su actitud de rebeldía.

Aunque no está claro si comenzaron a salir mientras él seguía siendo menor de edad o ya había cumplido los 18, la pareja inició un romance que terminó en compromiso a los pocos meses. “Si tú amas a alguien, amas a alguien. No importa la edad o color”, comentó también la cineasta a la revista Red.

La pareja se convirtió en padres en 2010, lo que para ellos fue una real bendición, considerando que Sam había vencido un cáncer de colon y posteriormente uno de mamas, por el cual tuvo que someterse a una mastectomía.

Dos años después contrajeron matrimonio y tuvieron otra hija.

Actualmente, viven en Los Angeles, California, y se programan para tener un solo proyecto al año, lo que les permite poder asistir a las actividades escolares de las niñas y estar atentos a ellas.

“Ser padre ha sido el momento más feliz de mi vida, que es para lo que vivo, lo que amo hacer y la verdadera razón por la que estoy aquí. No estoy tan orgulloso de mi actuación, que sólo es un trabajo que hago … estoy agradecido, pero no vivo por la actuación”, señaló el intérprete.