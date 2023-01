Puede decirse que Miley Cyrus aprovechó toda la efervescencia que generó Shakira con Sessions #58, al lanzar su nueva canción llamada Flowers, la cual se tomó como una crítica hacia su exesposo, Liam Hemsworth.

Lo cierto es que, a través de un ejercicio realizado en la televisión de Estados Unidos, quedó comprobado que sí se trata de una respuesta de la cantante al actor.

Resulta que, justo después del divorcio, se habían levantado rumores respecto a que Hemsworth le había dedicado When a was your man, de Bruno Mars, a Cyrus.

Fue así que en un espacio de ese país decidieron hacer una comparativa entre las dos canciones, la cual arrojó resultados bastante claros.

Miley Cyrus en Flowers

De esta forma, una estrofa de la canción de Mars indica: “Debí haberte comprado flores”, mientras que en la de mujer se indica: “Puedo comprarme flores por mi cuenta”.

Asimismo, otra parte reza: “Y haber tomado tu mano”, por su lado Cyrus expresa: “Yo misma puedo sostener mi mano”.

En otra parte la canción de Mars expresa: “Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad”, en contraparte su exesposa sostiene: “Hablo conmigo misma por horas”.

Por última se subrraya otra frase: “Debí llevarte a todas las fiestas porque lo único que querías era bailar”, mientras que Cyrus espeta: “Puedo ir por mi cuenta a bailar”.

Hay que señalar que en 2020 Miley Cyrus se sinceró respecto al divorcio con Liam Hemsworth, asegurando que se sintió muchos años como “la villana” dentro del enlace.

“Pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema (…) Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ser la villana, y todas esas historias sobre nuestra relación”, dijo al podcast estadounidense Joe Rogen Experience.