Cercanos al actor estadounidense Jason David Frank, célebre por su participación en la serie “Power Rangers” (donde interpretó a los Rangers verde y blanco), reportaron hoy su fallecimiento a la edad de 49 años.

La noticia circuló desde la madrugada de este domingo a modo de rumor, el cual fue esclarecido minutos atrás mediante mensajes de sus colegas en la serie de acción y de su propio entrenador personal.

Walter Emanuel Jones, el intérprete detrás de Zack Taylor (el Ranger de traje negro), lamentó el fallecimiento en redes sociales con un sentido mensaje: “No puedo creerlo…. QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia”, escribió.

Su entrenador y amigo Mike Bronzoulis, también reaccionó al deceso en su perfil en Facebook: “Descansa en paz hermano de otra madre… Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho”, señaló.

A pesar que su rol en “Power Rangers” fue breve, Jason David Frank se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la serie a causa de su irrupción en las primeras temporadas.

Allí, en la trama, encarnó al joven Tommy, el “Ranger verde”, quien primero es reclutado por la antagonista de la historia, Rita, para enfrentar a los cinco Rangers que defendían el planeta Tierra.

Tras unirse a las “fuerzas del bien”, el personaje destacó como uno de los líderes del grupo, al cual luego se reintegró como el “Ranger blanco”. Más tarde, Jason fue parte de los elencos de “Power Rangers Zeo” y “Power Rangers Turbo”, dos de las muchas secuelas de la franquicia que abandonó en 1997.

Ya en el nuevo milenio, y a causa de la fama que capitalizó en la producción, el actor fue parte de algunas emisiones especiales de “Power Rangers”, como “Power Rangers Super Megaforce” y “Power Rangers: Super Ninja Steel”. Los derivados “Power Rangers Wild Force” y “Power Rangers: Dino Thunder”, también fueron parte de su carrera.

En las últimas décadas, David potenció su faceta como artista marcial, al mismo tiempo en que participaba de foros y eventos relacionados a la serie que lo hizo famoso en gran parte del mundo. Hasta el momento, su familia no he emitido declaraciones sobre el fallecimiento.