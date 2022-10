Fue durante la noche del lunes en el programa Juego Textual, que el humorista Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, reveló una desconocida historia familiar. Allí contó que su hija había quedado embarazada de su hermanastro.

La conversación surgió cuando Sergio Lagos, conductor del programa, le preguntó a Vásquez cómo fue que supo del nacimiento de su nieto el mismo día en que nació y no antes.

Fue entonces que el comediante explicó que un día lo llamaron de maternidad de una clínica para decirle que debía ir a ver a la joven de 20 años, sin explicarle por qué. Al llegar le contaron que su hija estaba en pleno trabajo de parto.

Tanto él como toda su familia desconocían totalmente que ella estaba embarazada. “Mi hija dormía en la cama de mi mujer, la Giovi, cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, y como es maceteada, nadie supo”, reveló.

Lo más sorpresivo de todo fue cuando Paul Vásquez quiso saber quién era el padre de su nieta y, gracias a una pista que la joven les dio, él y su mujer sacaron por conclusión que se trataba ni más ni menos que de Tomás, hijo de Giovanna, y, por consiguiente, hermanastro de Harbby.

“Yo dije, puede ser Tomás, pero yo los veía como hermanos”, dice. “Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables”, explicó Paul entre risas.

Ya saliendo de pabellón con la niña recién nacida, llegó el momento de la confrontación para el inesperado abuelo. “Abren la cortina, salgo y estaban todos, incluido el papá (…)”, así mismo cuenta que el apoyo fue inmediato.

“Entonces afuera los reúno a todos y les digo: ‘Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo’”, concluyó.