Paul Vásquez, conocido como ‘El flaco’, estuvo invitado al nuevo capítulo de Juego Textual donde habló de temas relacionados a su vida fuera de la TV. En el espacio, el comediante se refirió a la polémica vivida en julio pasado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fue detenido.

En la oportunidad, el integrante del extinto dúo Dinamita Show reiteró sus críticas al procedimiento que llevó a cabo la policía en el lugar.

“Más que un malentendido fue un mal procedimiento. Hablan de agresión al personal del vuelo, y convengamos que si yo hubiese agredido a alguien de la tripulación, el avión no despega y se van todos a declarar a la comisaría”, indicó.

En este sentido, Vásquez aseguró que sí bebió alcohol antes de ingresar a la nave, aunque reconoció que lo efectúa cada vez que debe viajar por este medio.

“Le tengo fobia a volar, entonces yo siempre hago lo mismo, desde hace más de 19 años: me bebo mi dosis de dos tragos para subir al avión tranquilito y dormir. Ese día tomé vodka”, aseguró.

Por último, el ‘Flaco’ reiteró sus críticas hacia la policía, asegurando que fue objeto de provocaciones en el terminal aéreo. Por lo anterior, las partes irán a juicio.

“Aquí hubo un mal procedimiento de parte de ellos. Se mostraron los videos donde supuestamente les pego un cabezazo, pero nunca he visto el video cuando me ponen el rodillazo en la espalda, cuando me golpeo en el suelo, cuando me esposan de forma violenta”, aseveró.

“Lo que más me molestó es que el PDI me haya dicho que yo estaba drogado, me hizo un gesto técnico de que yo estaba jalado. Por eso yo me voy a ir a juicio oral contra ellos, porque nunca van a reconocer su error, que hubo una provocación de parte de ellos y yo reaccioné”, concluyó.