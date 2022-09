Sadie Sink, la actriz de “Stranger Things” tiene una carrera meteórica en Hollywood. Después de ser seleccionada para ser la nueva amiga de Eleven en la serie de Netflix, la joven de 20 años ya cosecha nuevos proyectos.

Recientemente en la presentación de “The Whale” en el Festival de Venecia donde se llevó todas las miradas y los aplausos, que compartió con su compañero Brendan Frazer, el protagonista del film.

Sink, quien también tomó relevancia en 2021 gracias a su participación en el video musical de “All tos well: The Short Film”, la canción que Taylor Swift donde la pelirroja es la protagonista.

Sin duda, la carrera de Sadie, aunque es corta, se eleva por lo alto en la dura industria cinematográfica.

Sadie Sink: la chica de Texas

Originaria del sur de Estados Unidos, Texas, Sadie Sink comenzó a entrar en el mundo del arte a través del teatro en Houston.

De acuerdo a Vogue, la joven comenzó su carrera como actriz profesional en el Hobby Center for the Performing Arts de esa ciudad, donde su rol más destacado fue el de Annie, en la obra “Irving’s Berlin’s White Christmas”.

Su actuación se transformó en un trampolín para tener su primera aparición en televisión en 2013 con un rol en un episodio de “The Americans”, la serie sobre unos agentes rusos protagonizada por Keri Russel y Matthew Rhys.

Aunque en 2015 también Broadway la recibió con los brazos abiertos para “The Audience”, interpretando a la joven Isabel II en la obra donde la protagonista era la ganadora del Oscar, Helen Mirren.

La joven actriz tenía 13 años cuando se paró en el escenario junto a Mirren. Respecto de esa experiencia, comentó en entrevista con Broadway que “en nuestro primer ensayo con ella, yo estaba como, ‘OK, ¡tengo que hacerlo bien!’. Pero no fue aterrador después de eso. Es una persona muy agradable y realmente no me pongo nervioso a su alrededor”.

También añadió que a la galardonada actriz le gustaba maldecir cuando no salían sus líneas, aunque acotó que el elenco, donde también compartía con Elizabeth Teeter, era como una familia, con mucho trabajo duro, pero a la vez mucho aprendizaje.

Todo eso la prepararía para el rol que la hizo conocida a nivel mundial, cuando en 2017 se unió al elenco de “Stranger Things” en su segunda temporada.

La amiga de Eleven en Stranger Things

Aunque llegó a la serie para interpretar un papel secundario, la verdad es que Max se tomó la pantalla durante la segunda temporada de “Stranger Things” que se estrenó en 2017.

La actriz comenzó con un pequeño rol transformándose en la sexta integrante del grupo de amigos de Hawkins que luchan contra las bestias del Up side Down, dando un nuevo aire al elenco conformado en su mayoría por hombres y su protagonista, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.

Sin embargo, es en la cuarta temporada -que se estrenó este 2022- cuando Sadie Sink se toma la pantalla con la evolución de su personaje, donde se requirió mucho más de su talento y supo responder.

La grabación de esta temporada comenzó a inicios de 2020, sin embargo, se paralizó por la pandemia del Covid, por lo que cuando lo retomaron, la actriz comentó que fue muy beneficioso, indicando que “teníamos aún más tiempo para sentarnos con los guiones y prepararnos para lo que se avecinaba. A mí, supongo, me sirvió de esa manera”.

La actriz mencionó a Vanity Fair sus sensaciones respecto de su trabajo para la serie, acotando que “esta temporada, la escritura de Max y la historia de Max, y todas las emociones por las que está pasando, se sintieron realmente fieles a ella, solo en mi mente”.

Además, la actriz confesó que se obsesionó con “Running Up That Hill”, la canción que tiene una importante relación con su personaje Max.

A su juicio, “saber la conexión emocional que tiene (Max) con esa canción, y cómo es una especie de himno, influyó en ella. Es algo sobre la energía de la canción, el sintetizador y la letra y todo. Es tan perfecto. No podrían haber elegido una canción más perfecta”.

El salto con Taylor Swift

Otro de los trabajos que le dio visivilidad mundial a Sadie Sink es su participación en “All Too Well: The Short Film”, el cortometraje que Taylor Swift dirigió para su canción.

La obra, de 10 minutos, presenta a la actriz interpretando a una joven Taylor Swift ilusionada con un nuevo amor, papel que interpreta Dylan O’Brien, quien supuestamente sería Jake Gyllenhaal, el hombre en el que se dice, está inspirada la canción.

Con una estética cottagecore (estética rural) y un paisaje otoñal, la pareja vive su romance hasta que una discusión comienza a terminar con la relación en la que la joven termina destrozada por la ruptura, destacó Vogue.

El film de Taylor Swift puso a Sadie Sink en otro nivel, lejos de Max Maifiel, el personaje que todos conocían. A su juicio, fue agradable salir de los zapatos de la chica de Stranger Things.

“No solo estaba tan emocionada de trabajar con Taylor, sino que también estaba muy emocionada de tener un papel allí, que fuera un atisbo de un tipo diferente de personaje que podría interpretar, que aún no he aprovechado realmente, algo un poco más redondeado y maduro”, declaró la actriz.

Sadie Sink deslumbrando en Venecia

La pelirroja debutó en el Festival de Venecia, donde llamó la atención por su estilo, pero también su trabajo en la película “The Whale” que la llevó a pisar suelo italiano.

La joven se presentó para la conferencia de prensa y la proyección del film dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por Brendan Fraser.

La creación trata sobre Charlie (Fraser), un profesor de literatura inglesa que da clases particulares por internet, donde no muestra su rostro debido a su aspecto como obeso mórbido que apenas puede levantarse.

Sadie Sink interpreta a Ellie, la hija que Charle abandonó cuando tenía 8 años y que a los 17 está por reprobar y le pide que la ayude con sus tareas escolares a escondidas de su madre.

La película, que se estrenará en diciembre de 2022, se llevó una ovación de 6 minutos en su presentación en el Festival de Venecia, donde Fraser se emocionó hasta las lágrimas al lado de Sadie Sink, la actriz que recibió excelentes críticas de su actuación.

Brendan Fraser in tears during a 6-minute standing ovation for ‘THE WHALE’. Read our review: https://t.co/MiYEL3gkVo pic.twitter.com/Nq8A1borW5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2022

Aunque también recibió elogios por su vestuario en los días de festival, donde lució prendas como el vestido blanco de Alexander McQueen compuesto por un top cut out con incrustaciones brillantes y una vaporosa falda de tul que combinó con su roja cabellera suelta, consignó Vogue.

Luego de los aplausos de Venecia, la actriz ya tiene nuevos proyectos. Deadline anunció que sería parte del thriller “Berlin Nobody”, donde compartirá elenco junto a Eric Bana y Sylvia Hoeks.