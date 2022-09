Brendan Fraser: la revancha del galán de los 90 que regresó al cine tras enfrentar un abuso

Son días felices para Brendan Fraser, el actor que esta semana acapara flashes en el Festival de Cine de Venecia con su celebrado último estreno: “The Whale”, película donde interpreta el rol de un obseso mórbido de 266 kilos que le valió una ovación en su premiere en “la Mostra”, donde el intérprete agradeció el gesto entre lágrimas.

La emotiva escena, sin embargo, no es antojadiza: se trata del regreso del artista luego de una saga de problemas que lo mantuvieron al margen de las “grandes ligas”, todo esto tras protagonizar taquilleros títulos de los noventa como “George de la Selva”, “Al diablo con el diablo” o “La Momia”, franquicia que tuvo ganancias por más de 400 millones de dólares.

Famoso en Hollywood por interpretar él mismo sus escenas de acción, el actor comenzó a evidenciar una fatiga física en la fallida “Looney Toons: De nuevo en acción” (2003).

Las lesiones acumuladas desde el inicio de su carrera con “La última apuesta” (donde compartió reparto con River Phoenix y Lili Taylor), no tardaron en pasarle la cuenta. Una malestar en un disco de la espina dorsal, una costilla rota, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales lo terminaron alejando de la actuación.

“Durante siete años se sometió a varias operaciones, entre ellas una laminectomía, que es una cirugía diseñada para aliviar la presión sobre la columna vertebral, varias intervenciones más en la espalda y una operación de reemplazo de la rodilla”, detalla un reporte de El Mundo.

“Destruí mi cuerpo haciendo escenas de riesgo… Cuando hice la tercera película de La Momia (en 2008) me envolvían con hielo y cinta. Me hacía un exoesqueleto todos los días”, recordó en diálogo con la revista GQ.

Los problemas físicos se sumaron al divorcio de la actriz Afton Smith, quien también participó en “George de la Selva” con un papel secundario. Juntos tuvieron tres hijos: Griffin (2002), Holden (2004) y Leland (2006), en un matrimonio que se extendió por 9 años.

El proceso legal demoró 3 años, a pesar que ambos declararon que querían poner fin a la relación en buenos términos. Smith le solicitó 90 mil dólares mensuales en la corte, sin embargo el actor aseguró que sus ingresos no superaban los 3 millones de dólares anuales y ya gastaba 87 mil dólares en tratamientos médicos debido a lesiones. El juez decidió que tendría que entregar 50 mil.

Alejado así de los grandes roles, Fraser enfrentó la década del 2010 convertido en un meme, ahora gracias a un registro que lo mostraba riendo ante un chiste de Robert de Niro. La situación fue catalogada como “humillante” por los medios de la época.

Luego, en 2016, concedió una entrevista para AOL donde se le vio con un errático comportamiento, encorvado y casi susurrando al micrófono, lo que otra vez le valió críticas y especulaciones.

Sin embargo, su aparición más reveladora en medios ocurrió otra vez en la revista GQ en 2018, donde confesó haber sido víctima de abuso sexual en 2003 por parte de un influyente productor de Hollywood, Philip Berk, en ese entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El año de la agresión sexual coincide con el alejamiento de Fraser de las grandes producciones hollywoodenses. Brendan relató así la situación: “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí”.

“Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar… Como si alguien me hubiera tirado pintura invisible por encima”, contó.

La situación, asegura, lo persiguió por años y cambió la forma en que se veía a sí mismo. “En mi cabeza, por lo menos, había algo que me habían robado (…). El teléfono deja de sonar en tu carrera y te empiezas a preguntar por qué. Hay muchas razones, ¿pero fue esta una de ellas? Yo creo que sí”, dijo.

Philip Berk, por su parte, declaró que toda la historia era un invento. “La versión del Sr. Fraser es una completa fabricación”, dijo a GQ.

Por todo esto, el anuncio de Brendan Fraser en el rol protagónico de “The Whale”, el nuevo filme del reputado director Darren Aronofsky (“Requiem por un Sueño”, “Pi”, “Mother!”), causó sorpresa en la industria estadounidense.

Este, sin embargo, no es el único proyecto de renombre que copa hoy la agenda del actor: también será parte de “Killers of the Flower Moon”, la próxima película de Martin Scorsese, entre otros proyectos. También iba a ser parte de la versión cinematográfica de “Batgirl”, película que este año fue cancelada por Warner Bros.