Un impresionante graffiti que retrata al personaje de “Max” de la serie Stranger Things, se encuentra en la comuna de Maipú.

Angelcreaidea y Ojaz fueron los artistas que realizaron el colorido mural, despertando la atención de los transeúntes que se han encargado de viralizar la obra en redes sociales como TikTok.

La enorme pintura evoca el momento en que el personaje interpretado por la actriz Sadie Sink, es poseído por el villano del Upside Down, Vecna. Esto, mientras sus amigos recurren a su canción favorita (la clásica Running Up That Hill de Kate Bush) en un intento por salvarla.

Pero, ¿dónde se encuentra específicamente este impresionante graffiti? En la calle Alberto Llona, cerca de la plaza Copec, frente a las oficinas de Fonasa, en Maipú.

“Talento Puro”, “Esto es arte”, “Hermoso”, “Pedazo de arte”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de TikTok sorprendidos al ver la obra inspirada en la popular serie de Netflix.

A continuación puedes ver algunas imágenes.