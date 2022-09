El actor Djimon Hounsou tiene una historia de vida conmovedora y de superación que pocos conocen. Comenzó su carrera como modelo, sin embargo, no tuvo una infancia amable.

Hounsou nació en Benin, país africano de habla francesa. A temprana edad dejó su país natal para buscar oportunidades en otros lugares, y a sus 58 años, puede decir que logró con éxito su cometido.

Sin embargo, mucho antes de ser un actor nominado al Oscar, modelo y filántropo, tuvo que pasar por duros momentos para luego reinventarse en la persona que es hoy.

El actor, que protagonizó Diamantes de Sangre junto a Leonardo Dicaprio, se prepara para un 2023 con éxitos como “Shazam! Fury of the Gods”, la película donde vuelve a mostrar sus dotes como actor camaleónico en cualquier género, desde el drama a la comedia.

Djimon Hounsou: el camino de Benin a las calles

La historia de Djimon Hounsou en su infancia no fue nada fácil. Nació en Cotonú, Benin, una antigua colonia francesa que antiguamente se llamaba Dahomey y se ubica al oeste de África.

Vivió en ese país hasta los 13 años, cuando junto a su hermano Edmond emigró a Lyon, Francia. Joven y esperanzado, las cosas no se dieron como esperaba y comenzó lo difícil. “Solo era un niño muy desgarrado, muy herido en muchas áreas, sin apoyo familiar”, comentó a CNN.

Terminó el colegio y durante un año la vida del actor se puso cuesta arriba. “Pasé mucho tiempo por la noche recorriendo las calles de París tratando de encontrar algo para comer”, mencionó.

Añadió que “ya no era legal porque ya no era estudiante y no podía trabajar. Así que me quedé en la calle, no podía caminar mucho porque, obviamente, si te atrapan, te notan o te detiene la policía, te deportan de inmediato”.

En una declaración que entregó a NBC el actor se refirió también a esa etapa indicando que “mi vida en Francia fue una donde rechacé la idea de que era una persona sin hogar”.

El también modelo complementó su declaración indicando: “Rechace eso, no me veía a mi mismo de esa forma. No busqué refugios o instalaciones que mejoraran mi vida como persona sin hogar, porque el año que viví así (en la calle), fue un accidente, no era la vida que me esperaba”.

Un tema que incluso rescató en la película “Sam Kind of differente as me”, donde interpretó a un vagabundo que vive al aire libre cerca de un refugio y se convierte en amigo la pareja de voluntarios Ron Hall y Debbie, quienes le brindan amor y confianza.

De modelo en Francia a actor en Estados Unidos

La vida no fue amable con el joven Djimon Hounsou, sin embargo, su apariencia lo llevó a la gloria y transformarse en quien es hoy.

Un fotógrafo descubrió a Hounsou en un encuentro casual, estaba sentado en un parque. Se acercó y le preguntó si le podía tomar fotos, luego las llevó con Thierry Mugler, el diseñador de moda que cambiaría su vida en los años 80.

Desde ese momento comenzó su carrera como modelo con sólo 22 años. Recorrió el mundo y modeló para prestigiosas marcas de moda, consignó Rise up Eight.

En 1990 ya se había mudado a Nueva York y comenzaba su carrera como actor participando en el video clip de Don’t Wanna Lose You, la canción de Tina Turner.

Luego vino su trabajo como actor en la película “La Amistad”, dirigida en 1997 por Steven Spielberg, donde interpretó a Cinque, ese papel le dio su primera nominación a un premio “Mejor actor en Drama” en Globo de Oro, desde ese momento Djimon Hounsou supo que su vida no volvería a ser la misma.

Para 2003 conseguía su primera nominación al Oscar como “Mejor actor de reparto” por su papel de Mateo en el film “In America”, lo que posteriormente repitió con la película “Diamantes de sangre”, donde compartió elenco con Leonardo Dicaprio.

Fue en medio de la grabación de esta película cuando sufrió un peligroso incidente. Un hombre lo amenazó con un arma y fue el actor de Titanic quien salvó su vida poniéndose en medio de los dos y calmando al asaltante, consignó El Heraldo de México.

Djimon Hounsou, buscando la conexión con África

En cada uno de sus proyectos siempre busca que, de alguna forma, se conecten con las historias de su tierra natal en África, indicando que “mi pasión se trata más de traer las historias del continente africano mezcladas con Occidente”.

“Esperas que el personaje tenga una gran integridad como hombre y que tengas un impacto social en la representación del personaje. Cuando comienzas con algo como ‘Amistad’, es muy difícil no estar socialmente involucrado con los problemas del mundo y con tu continente, el continente de África. Busco papeles como ese”, acotó el actor a Los Angeles Times.

Djimon Hounsou mantiene sus raíces firmemente arraigadas con África, lo que se refleja, por ejemplo, en que sea parte de diversas organizaciones benéficas e incluso, es embajador de la organización internacional sin fines de lucro Orbis Africa, que trabaja para reducir la ceguera y discapacidad visual en el continente.

El actor este 2023 estrenará “Shazam! Fury of the Gods”, pero también participará en “Rebel Moon”, la nueva película de Zack Snyder.

Según comentó Variety, se trata de una historia de aventuras donde “sigue a una enigmática joven a la que una colonia pacífica en las afueras de la galaxia le da la responsabilidad de encontrar guerreros que puedan defenderse de una inminente invasión del despótico Regente Balisarius”.

Se trata de un proyecto que el director desarrolló para “Star Wars”, pero que remodeló luego de que adquiriera los derechos Disney en 2012.

La película, que ya está en filmación, estará en Netflix y se espera que sea una franquicia tal como ya hizo con “Army of the Dead”, que cuenta con una precuela y serie de animé.