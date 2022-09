Este viernes Disney dio inicio a su evento Disney D23, donde los fanáticos esperan ver adelantos inéditos de las próximas producciones de la compañía. Así, en medio de la alfombra roja, los fanáticos enloquecieron al ver a Ellen Pompeo y Patrick Dempsey reunidos nuevamente.

La reacción fue inmediata al ver a los intérpretes de Meredith Grey (Pompeo) y Derek Shepherd (Dempsey) juntos nuevamente tras el intenso amor que tuvieron sus personajes en la serie Grey’s Anatomy.

El personaje de Dempsey dejó la ficción en 2014; sin embargo, emocionó a los fans con una aparición especial en 2021 donde, una vez más, se comprobó que el amor de Meredith por el neurocirujano continuaba intacto.

Quien dio cuenta de la reunión entre ambos intérpretes fue el periodista e Yahoo! Entertainment, Kevin Polowy, quien quiso entrevistar en el evento a Pompeo. Sin embargo, aseguró, Shepherd interrumpió el momento y decidió hacer él las preguntas a la actriz.

“Patrick Dempsey acaba de tomar mi micrófono y entrevistó a Ellen Pompeo por cinco minutos. Se declaró a sí mismo el nuevo conductor de Yahoo. Patrick Dempsey acaba de robarse mi trabajo”, escribió en tono de broma el entrevistador mientras compartía fotos de los intérpretes.

Hasta el momento, ni el reportero ni el medio han compartido el video de dicha entrevista.

Patrick Dempsey just took my mic, interviewed Ellen Pompeo for 5 minutes, and declared himself the new host of Yahoo. Patrick Dempsey just stole my job. #D23Expo pic.twitter.com/ctFfV0Xfun — Kevin Polowy (@djkevlar) September 9, 2022

En las imágenes, Pompeo aparece con un vestido de tonos fucsias y morados. Por su parte, Patrick llegó con su cabello completamente blanco y un traje gris.

Su reunión no pasó desapercibida en redes sociales, quienes no pudieron evitar pensar en el matrimonio Grey-Shepherd de la popular serie de drama médico.

ELLEN POMPEO LOOKING AT PATRICK DEMPSEY 😭😭🥺 pic.twitter.com/2F7sRj1LKS — Bruna (@Ellspd_) September 9, 2022

Minutos después de su encuentro, el medio Extra habló con Depmsey sobre esta reunión, y, de paso, tanteó la oportunidad de ver a los intérpretes trabajando juntos nuevamente.

“Amaría trabajar con ella de nuevo. Tengo un par de ideas de cómo podríamos hacerlo y qué tipo de material haríamos. Sería divertido”, comentó Dempsey, explicando que siente que con Pompeo “siempre hemos tenido una relación especial dentro y fuera de la pantalla”.

“Creo que el éxito que tuvo el show (Grey’s Anatomy) fue por nuestra química en esa relación. La gente realmente creía en nuestro amor, hubo gente que incluso deseó que estuviéramos juntos en la vida real, pero ella tenía a Christopher (Ivery) y yo a Jillian (Fink)”, recordó también.

Patrick Dempsey says he would love to work with Ellen Pompeo again 🥺pic.twitter.com/FPAt7woBVB — Central Ellen Pompeo (@centralep_) September 9, 2022

Asimismo, en conversación con Deadline, el actor no descartó una nueva aparición en el programa médico. Si bien no confirmó nada y apuntó que “todo depende de los creadores”, destacó cómo disfrutó volver en medio de la pandemia de COVID-19.

En conversación con el mismo medio, Pompeo explicó cómo será su ausencia en la próxima entrega del programa que protagoniza. “Grey’s estará bien sin mí, seguiré haciendo la voz de narración”, comenzó diciendo.

Asimismo, aseguró que estará presente en el programa “por ocho pequeños episodios y volveré para el final de Grey’s. Luego, veremos si seguiremos avanzando. Siempre seré parte de ese show, he estado por 20 años en ese programa, así que mi alma y corazón está ahí”, cerró.

Ellen Pompeo says “I’ll never truly be gone as long as that show (#GreysAnatomy) is on the air” #D23Expo pic.twitter.com/1i8Oof2EcD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 9, 2022

Pompeo y Shepherd llegaron al evento para poder ser honrados con el premio Disney Legends. Además de recibir una estatuilla en el evento, ambos tuvieron la oportunidad de tener su propia placa con su nombre y huellas.