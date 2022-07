Durante este jueves, se confirmó el fallecimiento de la actriz Mary Alice, conocida por interpretar a El Oráculo en Matrix: Revolutions y en la serie de los años ’70, A Different World, donde fue Lettie Bostic.

Según consignó Variety, la actriz falleció el pasado miércoles y, debido a que su fecha de nacimiento se varía por los años 1936 y 1941, se desconoce la edad a la que falleció. Hasta el momento, se desconocen los motivos de su deceso.

Además de su vida en la pantalla, Alice se destacó en las tablas estadounidenses, haciendo su debut en Broadway, según consigna Deadline. Ahí, la intérprete fue suplente en la obra No Place To Be Somebody de 1969, pero su mayor éxito lo consiguió cuando fue Rose en la obra teatral Fences en 1987.

El drama se ubica en la década de los ’50 y se centra en la vida de un exjugador de béisbol de la liga para negros, que ahora trabaja como recolector de basura y lucha por mantener a su familia. Gracias a la producción, Alice ganó el premio Tony a mejor actriz.

En 2016, Denzel Washington trajo de regreso la exitosa obra de teatro y la transformó en una película homónima, en la cual él fue protagonista junto a Viola Davis, quien también hizo el papel de Rose, ganando el Óscar a mejor actriz de reparto.

Davis fue una de las tantas estrellas que lamentó la partida de Alice. A través de Twitter, la exitosa actriz escribió: “Descansa en paz Mary Alice, la Rose Maxson original. Fuiste una de las más grandes actrices de todos los tiempos. Gracias por tu trabajo, inspiración y gracias por Rose”.

RIP Mary Alice…the original Rose Maxson. You were one of the greatest actresses of all time!! Thank you for the work, inspiration and thank you for Rose. Godspeed Queen ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Yv3CKGOrDE

— Viola Davis (@violadavis) July 28, 2022