La cantante Courtney Love, viuda del músico Kurt Cobain, realizó un video expresando su apoyo al actor Johnny Depp, quien se encuentra en medio de un juicio por difamación en contra de su exesposa Amber Heard.

Si bien la voz de Miss World no suele compartir en redes sociales, una amistad de la estadounidense publicó el registro de Love dando su opinión al mediático caso. El video, que fue borrado de su fuente original, muestra a la cantante recordando la vez en la que el intérprete le salvó la vida en 1995, así como la conexión de su hija Frances con el artista.

“No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995, cuando me dio una sobredosis afuera de The Viper Room”, comenzó diciendo la cantante, recordando que Depp le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia.

Dicho local, según consignó Page Six, originalmente tenía a Depp como copropietario y era el principal lugar donde las celebridades festejaban en los años 90.

Durante aquel tiempo, Love lidiaba con la prematura muerte de Cobain ocurrida en 1994, con quien se casó en 1992 y tuvo a su hija Frances Bean, ahora de 29 años.

“Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró”, contó la artista, apuntando que entonces “realmente no conocía” a Depp.

Pero la conexión no quedó atado hasta ese momento, recordó Love. Esto ya que para el cumpleaños número 13 de su hija, Depp se encargó de “mandar limusinas para recoger a mi hija y sus amigas para ver Piratas del Caribe”.

“Lo hizo un montón de veces. Él le dio su propio asiento (en los estrenos) con su nombre”, recordó.

En eso, Love aseguró que “nunca había visto una de esas películas de piratas, pero Frances las amaba”, asegurando que su hija también le había dicho que Depp salvó su vida.

Empatía por Amber Heard

Luego se aprecia un segundo video en donde la artista habla de Amber Heard, asegurando que empatiza con su situación.

“He sido la mujer más odiada de Estados Unidos y del mundo, incluso antes de que TikTok existiera”, comenzó diciendo, apuntando a que “siento mucha empatía por lo que Amber debe sentir. Digo, ¿te imaginas cómo se debe sentir eso?”.

“Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal y habitas espacios interseccionales feministas queer y abusas de la situación”, añadió, dándose una pausa. “Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea”, apuntó.

“Creo que deberíamos tener menos schadenfreude (palabra alemana que se refiere al sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento) y tener más empatía por todos los involucrados”, cerró.

Puedes ver acá el video de Courtney Love: