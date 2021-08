La actriz Reese Witherspoon recordó el día que no pudo contener las lágrimas tras ver una “sexista” caricatura de ella y otras actrices en la revista Time.

La intérprete de 45 años había lanzado su marca de ropa Draper James, de lo cual se agarró la publicación para ironizar con su negocio.

“Había comenzado un negocio de ropa. Gwyneth [Paltrow] realmente estaba haciendo crecer Goop. Blake Lively tenía un negocio, Jessica Alba tenía un negocio, e hicieron una caricatura de todas nosotras”, recordó en el podcast We Are Supported By.

“Estábamos en vestidos de gala y asomaban nuestras cabezas, Jessica sostenía una plancha y yo sostenía una aspiradora. Todo fue tan ofensivo que rompí a llorar”, recordó.

La imagen fue publicada en 2015 y acompañaba un artículo titulado: “Las nuevas divas domesticas de Hollywood”.

“Ni siquiera estoy hablando de hace 10 años. Estoy hablando de 2015, cuando decidimos, (decir) ‘está bien, vamos a ser emprendedoras, dar un giro, invertir nuestro propio dinero, nuestro propio tiempo, nuestra propia reputación, y tratar de hacer algo que George Clooney ha hecho, que Robert De Niro ha hecho¿, y nos satirizaron por ello"”, sentenció.

“El mensaje para las niñas pequeñas era: ‘Si has tenido éxito en un área, no puedes tener éxito en otro"”, sentenció.

Pero lejos de hundirse, la ganadora del Óscar luego fundó su propia productora Hello Sunshine, con la que demostró que tenía habilidades para los negocios.

Hello Sunshine produjo grandes éxitos liderados por mujeres como Little Fires Everywhere, Big Little Lies y Gone Girl.

Según Witherspoon, ella quería autofinanciar la empresa porque quería contar historias de y para mujeres. “Nadie nos animaba a ser directoras o escritoras… Soy de Nashville, Tennessee. ¿Cómo podría hacer eso?”, afirmó.

“Valorar a las mujeres como creadoras, siendo capaces de contar sus propias historias con sus propias voces, ahí encontré mi propósito”, cerró.