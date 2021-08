Kaley Cuoco, de 35 años, tiene una carrera consolidada en la televisión norteamericana. Comenzó en la industria cuando era sólo una niña, pero la fama mundial llegó acompañada de exitosas series de televisión.

Sus papeles en Charmed, como Billie Jenkins, una aprendiz de las hermanas Halliwell y The Big Bang Theory, donde interpretó a Penny, la mesera y aspirante a actriz que causa estragos en casa de sus vecinos, le dieron una fama planetaria.

Sin embargo, pese a que estuvo 10 años en el último show, uno de los más exitosos de la historia, Hollywood no era tan amable con ella, no conseguía el mismo reconocimiento que sus compañeros y tampoco papeles en dramas, considerando su perfil de “rubia tonta” del que parecía no se podía despegar.

Sin embargo, Cuoco decidió que si nadie le daba la oportunidad, se la crearía ella misma y así fue como se lanzó con su propia producción, “The Flight Attendant”, una serie que la sacó de su zona de confort en el más puro significado de la frase y logró posicionarla como una de las mujeres fuertes de Hollywood.

Kaley Cuoco, no es sólo Penny

Los Angeles Times declara que Kaley comenzó su carrera cuando era sólo una niña de 5 años, participando con papeles en series, películas de televisión, incluso comerciales de Barbie.

Una carrera sólida que se consolidó con su paso por The Big Bang Theory, la serie de Warner Bros. que duró 12 temporadas al aire, donde pudimos descubrir los dotes para la actuación y sobre todo, para la comedia de Cuoco.

La serie trataba sobre la llegada de “Penny”, interpretada por Kaley, a vivir al mismo edificio en el que Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y comparten departamento.

A partir de su arribo y encuentro con sus nuevos vecinos se dan una serie de situaciones cómicas considerando que “Penny” cumple con el estereotipado papel de “la chica de al lado”, esa rubia norteamericana un poco tonta, pero bella, a la que todos aman.

Por su parte, Sheldon, Leonard y sus amigos no son poseedores de habilidades sociales y más bien se concentran en sus carreras ligadas al mundo científico, por lo que la serie muestra cómo comienzan a poder relacionarse con otras personas, entre ellas “Penny” que constantemente pasa por su hogar e incluso mantiene una relación con Leonard.

La serie fue nominada a varios premios junto a sus actores, entre ellos los prestigiosos Emmy y Golden Globes, sin embargo, siempre fueron esquivos con la actriz, que a diferencia de sus compañeros, no lograba mayor reconocimiento en la industria.

Aunque lo que si logró fue mantener una excelente relación con sus colegas, así como también con su co-protagonista, Johnny Galecki, quien interpretó a Leonard. “Comenzamos a salir pronto y estuvimos casi dos años juntos. Cuando hicimos el piloto yo estaba enamorada de Galecki, pero él tenía novia”, relataba la actriz respecto a su coestrella.

Pese a que terminaron cuando faltaban 10 años para que la serie terminara, lograron sobreponerse a la ruptura y mantener una relación de compañeros de trabajo y amigos hasta el día de hoy, lo que se refleja a través de sus redes sociales donde no pierden oportunidad de hacerse bromas mutuamente.

Otro logro que consiguió la actriz fue ser una de las mejores pagadas de la industria, cobrando un millón de dólares por episodio y siendo superada sólo por Sofía Vergara, la colombiana que coronaba “Modern Family”, consignó EL País.

Tras doce años en pantalla la serie finalizó en 2019, momento en que Cuoco no sabía qué ocurriría con su vida, qué oportunidades vendrían o cuáles ella misma crearía.

Si las oportunidades no vienen, se crean

“Pensé que nadie me daría esta oportunidad, así que sentí que tenía que hacer el proyecto yo misma y demostrar que este es realmente el tipo de trabajo que quiero hacer”, así se refería Kaley Cuoco en Los Angeles Times respecto a su proyecto, luego de cerrar el último capítulo de The Big Bang Theory.

La actriz habla específicamente de “The Flight Attendant” la serie que realizó para HBO Max donde además de protagonizar la trama, es Productora Ejecutiva, un rol que no le había tocado ejercer aún.

Esta producción es la primera que tomó luego de su salida del papel de “Penny”, pero también es con la que lanzó su propia compañía, bautizada en honor a su perrito Yes, Norman Production, informó El Mundo.

Mediante este trabajo, Cuoco conoció ese lado que aún no descubría de la producción, trabajando desde el comienzo en la idea creativa, que en este caso se basa en el libro “Guest Room” del exitoso escritor Chris Bohjalian. Así fue cómo su productora adquirió los derechos para adaptar esta obra descrita como una “poderosa historia sobre las formas en que una vida entera puede cambiar en una noche”, indicó el medio español.

La serie trata sobre la vida de una azafata, Cassandra Bowden (Cassie), que tras una noche alocada de alcohol y aventura despierta con un cadáver ensangrentado a su lado y sin tener idea alguna de lo que ocurrió o como llegó a estar ahí. La serie, que está disponible en Chile a través de la plataforma HBO Max, muestra otras facetas de Kaley como actriz enfocándose en el drama, así como también ciertos guiños a la comedia que sortea con gracia.

“Ha sido una experiencia increíble pasar de 12 años de comedia tan tonta y divertida a algo como esto”, explicó respecto del salto largo que dio entre los estilos de la producción, añadiendo respecto de su trabajo: “En los episodios más adelante, soy muy cruda, lloro sin maquillaje y me derrumbo por completo”.

La actriz viajó con su equipo a Bangkok y Roma para grabar parte de la serie, en un trabajo que fue ampliamente reconocido en las premiaciones que galardonan lo mejor de la televisión norteamericana.

Con la producción logró estar en las preciadas categorías como “Mejor Serie-Comedia o Musical” de los Golden Globes, así como Mejor Reparto de Televisión en los premios SAG y 9 nominaciones a los premios Emmy, los más prestigiosos en la industria televisiva.

Sin embargo, lo mejor que pudo ocurrir para la actriz es que logró lo que siempre le fue esquivo con The Big Bang Theory, las nominaciones a ella misma como “Mejor Actriz” en los Golden Globes, Sag Awards y Emmy’s, consagrándose como una de las mejores de la temporada.

La emoción de la actriz fue puesta en sus redes sociales, quien no dudó en compartir su reacción a través de su cuenta de Instagram, cuando con mucha sorpresa, felicidad, sollozos y muy poco glamour para una estrella de Hollywood, Cuoco recibía las nominaciones por el show que ella misma había ayudado a crear.

Si bien, hasta el momento no ganó ninguna de las nominaciones, la actriz se daba por pagada sólo por estar ahí consolidando su carrera como actriz y productora líder junto a su compañía y equipo, a quien nunca deja de agradecer por su éxito con la serie.

Llevó su carrera al siguiente nivel

Así describió Variety el paso de la actriz al “siguiente” nivel de Hollywood con las merecidas nominaciones que recibía al inicio de este año, cuando Cuoco comentaba riendo que algún medio la había tratado como una “recién llegada” a la industria donde lleva 30 años.

No sólo fue la protagonista y productora de “The Flight Attendant”, sino que también la líder de todo el proceso de creación, desde la idea principal hasta la contratación de un castigo que sólo levantó su trabajo.

Sus compañeros en la producción, Greg Berlanti y Sarah Schechter, comentaban a la revista que las habilidades de Cuoco como productora eran como las de Reese Witherspoon (a quien le ganó los derechos del libro), además de llamarla “la compañera de producción ideal” y alabando su trabajo como actriz de drama.

Aunque la serie iba a ser sólo una “mini serie” para televisión, decidieron alargarla a una segunda temporada en la que Cuoco quiere contar el desarrollo de la historia de Cassie, tras un cierre que dejó muchas puertas para descubrirla, algo que ya está en proceso, aunque aún no hay una fecha de estreno.

Además, se perfila como una de las importantes productoras de la televisión norteamericana, siguiendo los pasos de otras como Witherspoon que se consolida como una de las mujeres fuertes de Hollywood de la mano de su compañía “Hello Sunshine” y uniéndose al club de las mujeres que se crearon sus propias oportunidades, ante una industria que todavía suele ser cruel con las féminas, pese a lo mucho que se ha avanzado en temas de género.

La actriz es enérgica al declarar: “Voy a seguir subiendo, y ahora nada me detiene. Y siento que hay mucho más en el horizonte, porque creo que mi carrera acaba de comenzar”, demostrando que este es sólo un paso más en una carrera que da para largo.

Por el momento, Kaley es generosa con sus fans y constantemente comparte su vida a través de Redes Sociales, junto a su marido el jinete Karl Cook, con quien se fue a vivir dos años después de su matrimonio, compartiendo espacios con los perros que ha recogido de la calle, los caballos a los que profesa profundo amor y otras mascotas que completan su vida plena, la que ahora disfruta como una de las grandes de su rubro.