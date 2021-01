Son varias, y hasta contadas por decenas, las parejas que decidieron extender una relación de pareja, más allá de un guion. Llevar el amor a la vida real ha sido, para muchas de estas, publicidad adicional tanto para la producción televisiva, como para sus vidas.

En el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, la actriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, realizó una interesante revelación, que si bien viene en dosis de sospechas, da una idea de lo complicado que fue terminar su relación sentimental con otro de los protagonistas del show: Johnny Galecki.

Penny y Leonard, eran una pareja perfectamente disfuncional, dadas las notables diferencias entre ambos. Una aspirante a actriz en Pasadena, California y un científico físico experimental unen sus vidas, tras varios intentos fallidos, como la carrera de la protagonista en la comedia, quien solo obtenía papeles que generaban la burla de sus amigos.

Esa tenacidad pareció surtir efecto en sus vidas, fuera del plató. Cuoco y Galecki apostaron por ser pareja durante dos temporadas (casi dos años) en las que entendían más que bien el hecho de ser vistos sentimentalmente, más allá de la ficción y la ciencia, por razones obvias en el guion.

“Comenzamos a salir pronto y estuvimos casi dos años juntos. Cuando hicimos el piloto yo estaba enamorada de Galecki, pero él tenía novia”, relató la actriz.

Cuando llegó la ruptura, vino la verdadera prueba para ambos, ya que sus escenas de cama incrementaron de forma tan sustancial como sospechosa, según Cuoco.

“Cuando rompimos, obviamente, fue una situación un poco delicada al principio, y recuerdo esas semanas en las que Chuck había escrito estos episodios en los que, de repente, nuestros personajes dormían juntos cada dos por tres”.

Se refiere a Chuck Lorre, director, guionista y productor del show, de 12 temporadas, quien es famoso además por crear otras comedias ácidas como Two a half man, Mom, Dharma & Greg y Mike & Molly, entre otros.

No es extraño, entonces, la sospecha hecha pública por la actriz, a quien Lorre convirtió en una de las mejores pagadas de la industria televisiva por el personaje de Penny.

“Johnny y yo hablamos de eso y creo que [Chuck] lo hizo a propósito, solo para jodernos. Si estuviera con él, le preguntaría por qué eso salió de la nada. De repente, estos personajes estaban todo el rato juntos”.

¿Amigos después de la ruptura?

A Cuoco y Galecki no les quedó más que enfrentar lo que venía: adaptarse a ser ex, uno del otro, en la vida real y acurrucarse como pareja en las escenas sexuales que Lorre plantó cada vez más para ellos.

Trabajando juntos desde 2007, cuando inició la comedia catalogada como la más larga de todas, ambos actores tomaron las cosas con calma e hicieron una mancuerna que pocas parejas logran, una vez que terminan su relación sentimental.

“Afortunadamente, Johnny y yo salimos de esto de manera brillante y hoy estamos más cerca que nunca el uno del otro”, aseguró Kaley, quien siempre ha presumido que ella y su compañero actor han mantenido intacta su amistad luego de la ruptura.

Cuando ella se atrevió a hablar de lo que vivió con Galecki, ya habían pasado 3 años del inicio de The Big Bang Theory (2010).

Sacando las cuentas, los seguidores de esta comedia saben que el inicio del noviazgo de Penny y Leonard, coincide con el de la relación que saltó a la vida real entre Kaley y Johnny.

La vida de ambos, ha dado un giro radical, no sin antes dejarles más que una experiencia sentimental en sus vidas.

Kaley Cuoco, su expareja Galecki y Jim Parsons, el hilarante Sheldon Cooper, se agenciaban, por episodio, cerca de un millón de dólares.

Al terminar doce años de rotundo éxito, cada uno de estos se habían embolsado entre 24.5 millones de dólares y 26.5 millones de dólares, siendo esta última cifra para Parsons.

Con caminos totalmente separados, pero llenos de abundancia económica, Cuoco y Galecki han retomado su vida sentimental. Ella, está casada con el jinete profesional Karl Cook, con quien el año pasado cumplió dos años de enlace matrimonial.

Galecki, en tanto, generó noticia en diciembre pasado, debido a que medios internacionales confirmaron el quiebre de su relación con la modelo Alaina Meyer, con quien tiene un hijo de un año.

Tras anunciar el nacimiento de la bebé en diciembre de 2019, ambos se mantuvieron ausentes de sus cuentas de Instagram, entre otras redes sociales, hasta que la modelo publicó un sentido mensaje, con una fotografía en la bañera en la que aparece sosteniendo al pequeño Avery.

La imagen, a juzgar por la edad del niño, fue tomada poco tiempo después de su nacimiento.

Galecki de 45 años, le dobla la edad a su ahora expareja, quien tiene 23 años.

“Este ha sido el momento más complicado de mi vida, con los máximos más altos y los mínimos más bajos, pero ver a este pequeño sano que me necesita, me mantiene firme y centrada. Es increíble cómo pasa el tiempo, este niño es el mejor regalo. Estoy muy agradecida por su salud y nuestro viaje junto”.

Por su parte, Kaley informa a sus seguidores en las redes sociales, sobre sus proyectos, su felicidad matrimonial junto a Karl y, en ocasiones, se ha referido con fotografías junto a su expareja Galecki, lo mucho que disfrutó ser parte de The Big Bang Theory, como lo difícil que fue para ella decirle adiós a la producción, cuyo último episodio fue emitido en mayo de 2019.

El año pasado, al cumplirse un año de esa despedida televisiva, Cuoco recordó el momento con una imagen.

“Hoy hace un año transmitimos nuestro final de la serie BBT … la gente me pregunta todos los días, ¿fue difícil seguir adelante? ¿Estabas triste? ¿Feliz? ¿Cómo podría hacer otra cosa después? ¿Cómo se compararía? ¿Lo extraño? La verdad es que el programa cambió mi vida de 100 maneras diferentes y no importa a dónde me lleve mi carrera, siempre se lo deberé a este programa y al cerebro que lo respalda. ‘Nunca olvides de dónde vienes y nunca quites los ojos de donde te diriges"”.