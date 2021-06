Este fin de semana se reveló que el exactor de Friends James Michael Tyler (59) fue diagnosticado con un avanzado cáncer de próstata.

En una reciente entrevista en el programa Today de la cadena NBC, confesó que la enfermedad ya se extendió hasta sus huesos. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Está ahora en estado 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me llevará”, dijo.

A pocas horas que se divulgara la conversación, el intérprete de Gunther, compartió una foto de su actual estado.

“La semana pasada terminé la segunda ronda de quimioterapia”, escribió en Instagram junto a una foto donde se ve muy delgado. “Muchas gracias a todos por su gran amor y apoyo, significa el mundo para mi”, añadió.

Tyler también invitó a sus seguidores a informarse sobre el tema. “La detección temprana puede marcar la diferencia”, dijo.

En su conversación con Today, el actor afirmó que “en un principio recibí terapia hormonal, la que funcionó de maravilla durante aproximadamente un año. Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal. Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas”.

No obstante, debido a la pandemia no asistió a algunos controles, por lo que los médicos no pudieron detectar a tiempo cómo el cáncer se había expandido. Actualmente tiene metástasis en los huesos y columna vertebral, lo que provocó una parálisis en la parte inferior de su cuerpo.

Desde entonces, Tyler ha tenido que movilizarse en silla de ruedas y constantemente realiza campañas de concientización sobre el cáncer y la importancia de un diagnóstico temprano de la enfermedad para evitar su rápida expansión.

“Estuve cerca de morir”

“Les puedo asegurar que no quieren pasar por lo que yo he pasado en los últimos dos años“, aseguró en un video para la Fundación de Cáncer de Próstata.

“Lo acepté. Sé qué es lo que me está pasando. No estoy sentado llorando todo el tiempo. Quiero salvar vidas, quiero ayudar”, reconoció.

Asimismo, reconoció que la peor parte para él fue “cuando terminé en cuidados intensivos, estuve cerca de morir el pasado octubre”.

“Y el miedo de no ver a mi esposa, de no estar cerca de ella, de mis amigos… me hicieron desear haber ido antes (a realizar los chequeos). No es culpa de nadie pero, si quieres quedarte, realiza las pruebas de prevención”, cerró.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se diagnostica?

Tal como explicó hace un tiempo BioBioChile, el cáncer de próstata no produce síntomas en sus etapas iniciales, por lo que debe buscarse en forma dirigida, a través de un examen clínico realizado por el urólogo (examen digito rectal) y de laboratorio (antígeno prostático específico), los cuales deben realizarse anualmente, a partir de los 40 años.

Cuando ya hay síntomas, como dolor óseo, sangramiento y dificultad para orinar, en general ya se trata de cánceres avanzados en los que las posibilidades de curación son escasas. De ahí la importancia de la prevención y diagnóstico precoz.

“El cáncer de próstata crece de forma lenta y silenciosa, y tarda cerca de 5 años en dar metástasis. El gran problema es que sus síntomas se hacen evidentes cuando ya es demasiado tarde, por eso es tan importante pesquisarlo mediante el examen anual digito rectal”, manifestó Andrés Giacaman, urólogo de Clínica Ciudad de Mar.

Cuando una persona es diagnosticada de esta enfermedad, existen una serie de tratamientos a los que puede recurrir, entre ellos la radioterapia, la cirugía abierta, el tratamiento hormonal y la cirugía robótica tradicional, entre otros.

En Chile, anualmente, mueren más hombres por cáncer de próstata que en accidentes de tránsito. Según cifras oficiales, se trataría aproximadamente de 2.300 fallecidos al año.

Se estima que debido a la pandemia, entre el 40% y 60% de los pacientes con cáncer en la próstata consultarán cuando estos tumores ya se encuentren en etapas muy avanzadas, por ello, la recomendación es detectar a tiempo esta enfermedad.