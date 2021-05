Hollywood está listo para escribir el guion de un largometraje sobre la vida y la carrera de la artista Cher (75), cuya carrera de décadas ha abarcado la música, la televisión, la moda y el cine.

La también ganadora de un Óscar por su rol en la película Moonstruck en 1987, anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter, anunciando además que los encargados de esta realización serán los mismos tras la popular película Mamma Mia!

“Universal está haciendo una película biográfica con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman, los productores de Mamma Mia!”, escribió la cantante.

Además, mencionó que el encargado del guion de su ‘Biopic’ estará a cargo del ganador del Óscar Eric Roth, quien también es tuvo tras las historias de películas como Forrest Gump y A Star is Born.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS

— Cher (@cher) May 19, 2021