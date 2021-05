1995 fue un año que marcó un antes y un después en muchos aspectos: de niños disfrutábamos con programas como ‘El Juego de la Oca’, jugábamos con videojuegos como los recién estrenados ‘Super Mario World 2: Yoshi’s Island’ o ‘Mortal Kombat 3’, y escuchábamos el álbum ‘Pies Descalzos’ de Shakira.

Ese año también gozamos de grandes películas como Corazón Valiente de Mel Gibson, Pulp Fiction de Quentin Tarantino y Los Puentes de Madison de Clint Eastwood.

Sin embargo, hubo un filme estrenado ese año que marcó a toda la generación adolescente de ese entonces: hablamos de Clueless, conocida en Hispanoamérica como Ni Idea, una adaptación del libro Emma de la reconocida escritora Jane Austen que expuso en 98 minutos todo lo que debías saber sobre los dichos, vestimentas y peinados de moda.

El fenómeno Clueless

La cinta, escrita y dirigida por la productora estadounidense Amy Heckerling, giraba en torno a los personajes de ‘Cher’ -interpretado por la actriz Alicia Silverstone– y ‘Dionne’ -actuado por Stacey Dash-, dos de las chicas más populares del instituto Beverly Hills que vivían preocupadas de andar a la moda y estar ‘inn’.

En su acomodado hogar, ‘Cher’ vive con su padre, un famoso abogado californiano, y su hermanastro ‘Josh’ (Paul Rudd), hijo de la exesposa de su papá y quien trabaja como su pasante y mano derecha. Pese a no llevarse del todo bien en un inicio, con el tiempo la joven y su hermanastro terminarán acercándose más de lo pensado.

En paralelo, la película muestra los problemas sociales y emocionales de los jóvenes de clase alta. En el caso de la protagonista, ella tiene la necesidad innata de ayudar a los desamparados; razón por la que termina convirtiendo a su ingenua nueva amiga ‘Tai’ (Brittany Murphy) en una atractiva joven.

La cinta fue un éxito sin precedentes, dando lugar a un spin-off en forma de serie de televisión producida por la compañía ABC entre 1996 y 1999, y que en Hispanoamérica se transmitió a través de las pantallas de Nickelodeon y Sony Entertainment. Además, dio pie al desarrollo de una colección de libros centrados en sus personajes.

Hoy en día, en tanto, el filme es considerado como una película de culto, referencia absoluta de los looks de la época y una de las cintas “coming-of-age” más entrañables de todos los tiempos.

Sus protagonistas

Los actores que protagonizaron el filme rápidamente se volvieron en estrellas a nivel global.

En el caso de Alicia Silverstone, la artista alcanzó reconocimiento a sus cortos 17 años, tras protagonizar el videoclip de Aerosmith de su canción ‘Crying’. Posteriormente participaría en otros dos videos de la banda, ‘Amazing’ y el reconocido ‘Crazy’. De hecho, fue tras ver su participación en estos cortos que la directora Amy Heckerling decidió ficharla para el protagónico de Clueless. Dos años más tarde, se transformaría en la ‘Batgirl’ de la película Batman & Robin (1997).

No obstante, tras ser víctima de “fat-shaming” en las grabaciones y promoción de la película del Hombre Murciélago, debido a sus aumentos y bajas de peso durante el rodaje, Silverstone se alejó de la primera línea de Hollywood. Se centró en su vida privada, se casó -y luego divorció- y tuvo un hijo, que se convirtió en su mayor motivación.

En el caso de Paul Rudd, tras su paso por Clueless el actor desarrollaría una gran carrera en la TV y el cine, siendo parte de importantísimas series como Friends -donde se convirtió en el marido de una de sus protagonistas, ‘Phoebe Buffay’ (Lisa Kudrow)- y de películas como Romeo + Julieta (1996), Anhcorman (2004), Virgen a los 40 (2005) y más recientemente como el Hombre Hormiga (Ant-man) en la franquicia de películas Marvel.

Por su parte, la actriz Brittany Murphy también alcanzó gran fama tras su paso por Ni Idea. Fue parte de Inocencia Interrumpida (1999), Recién Casados (2003) -donde compartió roles con su ex novio Ashton Kutcher-, Pequeñas Grandes Amigas (2003) y Happy Feet: El Pingüino (2006). Pese a tener una prometedora carrera en el cine, murió prematuramente a los 32 años el 20 de diciembre de 2009 producto de una neumonía, anemia e intoxicación de fármacos recetados, aunque su muerte fue declarada como accidental.

La vida de Dash tras Ni Idea

En el caso de Stacey Lauretta Dash, nacida en el Bronx el 20 de enero de 1966, la actriz pudo seguir sacando dividendos de su paso por Clueless al revivir su personaje para la serie de televisión.

Luego de terminar el programa, Dash formó parte de los elencos de películas como View From The Top (2003) y Honor Up (2018), las cuales no tuvieron el impacto de taquilla de la cinta que la lanzó al estrellato.

Además, tuvo participaciones como actriz invitada en reconocidas series de la talla de CSI: Crime Scene Investigation (2001), American Dad! (2008) y Hell’s Kitchen (2016).

Y al igual que Silverstone, también protagonizó algunos videos musicales como ‘Emotional’ (2000), de Carl Thomas, y ‘All Falls Down’ (2004), del rapero Kanye West, pero luego no pudo retomar su sitial de estrella global como en sus tiempos de Ni Idea.

Su vida privada

Dash no tuvo una vida fácil. Desde que era pequeña, estuvo expuesta a situaciones de abusos y negligencias que marcaron profundamente su vida, según ha relatado en diversas entrevistas.

Producto de lo anterior, la intérprete ha luchado por encontrar a su media naranja. A sus actuales 54 años, Dash ha estado casada en cuatro oportunidades: con el productor Brian Lovell, entre 1999 y mediados de los 2000; con el ejecutivo británico James Maby, CEO de Sports Logístics, entre 2005 y 2006; con el actor Emmanuel Xeureb, entre 2007 y 2010; y finalmente con el abogado Jeffrey Marty, entre 2018 y 2020.

Precisamente, con este último fue portada de los tabloides norteamericanos en septiembre de 2019, tras ser arrestada en su departamento de Pasco County, Florida, por violencia intrafamiliar tras un argumento con Marty. Ella se declaró inocente, y posteriormente el caso fue desestimado por petición del propio Jeffrey.

Pese a sus turbulentas relaciones, Stacey tiene dos cables a tierra que la mantienen feliz: sus hijos Austin, nacido en 1991 fruto de su relación con el cantante Christopher Williams, y su hija Lola, nacida en 2003, de quien se presume que es hija de Lovell o Maby.

Traumas, drogas y armas

Desde sus inicios en la actuación, Dash se ha manifestado de forma abierta sobre los traumas que ha sufrido a lo largo de su vida.

En varias ocasiones ha mencionado que fue abusada cuando niña por un amigo de la familia, y que producto de sus temas sin resolver fue adicta a la cocaína en su adolescencia y principios de su adultez.

Además, ha señalado que arrastra con un historial de parejas que han sido abusivas tanto física como psicológicamente.

Al respecto, la actriz mencionó que ha sido abierta sobre estos tópicos debido a su deseo de ser honesta con sus hijos, como una forma de protegerlos y contarles que ella no es una víctima sino que una sobreviviente.

Incluso, Stacey ha declarado que apoya el derecho de tener y portar armas, afirmando que el uso de una salvó su vida tras ser asaltada sexualmente por un exnovio cuando era joven. En la oportunidad, pudo defenderse al apuntarle con su propia arma para asustarlo, tras lo cual logró escapar de la escena.

Dash y la política

Dejando en segundo plano su carrera en el cine y la TV, desde 2012 la actriz ha compartido públicamente sus opiniones políticas, apoyando al candidato Donald Trump en las elecciones de 2016.

Esto fue un blanco de críticas de parte de sus seguidores, considerando que en 2008 fue una fiel admiradora de Barack Obama, a quien entregó su voto en las recordadas elecciones.

Y es que, tras esa histórica votación, Stacey cambió su afiliación partidista de demócrata a republicana, algo que impactaría en su carrera profesional en los años venideros.

Lo anterior, ya que el 26 de febrero de 2018 la intérprete presentó una solicitud para postularse en el 44° distrito del Congreso de California en las elecciones de 2018 como parte de los candidatos republicanos.

Tras unirse a la carrera, Dash afirmó que quería “liberar a la gente de las cadenas de una mentalidad de plantación”. Pese a sus intentos, la actriz se retiró de la carrera por el Congreso el 30 de marzo de 2018 para priorizar su bienestar y el de su familia, según informó CNN.

Años más tarde, en marzo recién pasado, declararía en una entrevista con el medio británico Daily Mail que su afiliación política le ha jugado una mala pasada.

“He vivido mi vida enojada (…) Yo era la mujer negra conservadora y enojada. En 2016 me di cuenta de que la ira es insostenible y te destruye. Cometí muchos errores debido a esa ira”, afirmó en torno al período en que se identificó con el mundo republicano.

A ello, agregó que “ser partidaria de Trump me ha puesto en una especie de caja en la que no pertenezco. Pero él no es el presidente. Le voy a dar una oportunidad al presidente que tenemos ahora mismo”, dijo en referencia a Joe Biden.

La última apuesta de Dash

Tras años sin estar al frente de una producción cinematográfica, este año Stacey Dash volvió a las luces como protagonista del filme Roe v. Wade, realizado por el director Nick Loeb, y centrado en el caso judicial de 1973 que obligó a la Corte Suprema de Estados Unidos a despenalizar el aborto inducido en el país.

En la cinta, estrenada en abril, Dash encarna a Mildred Jefferson, la primera mujer negra en graduarse de la Facultad de Medicina de Harvard, conocida por su oposición a la legalización del aborto y su trabajo como presidente del Comité Nacional por el Derecho a la Vida.

Pese a su regreso, la crítica ha catalogado al filme como de baja calidad, “conservador” y “falto a la verdad” de lo ocurrido con el caso.

The New York Times criticó la cinta por tener “malas actuaciones y bajos valores de producción”. Mientras, la revista Variety fue dura al afirmar que se trataba de una “pieza de propaganda antiaborto atroz” que difunde falsedades históricas y que incluye “campañas de desprestigio a veces sexistas, ejecutadas con la competencia de un infomercial de bajo costo, ya que explota la culpa religiosa para deshonrar un procedimiento médico legal”.

Haciendo caso omiso a las malas críticas de su última película, Dash sigue centrada en disfrutar su vida y su familia, compartiendo en redes sociales como Twitter instantáneas de su trabajo dentro y fuera del set.

Y pese a todo, muchos la recordaremos por siempre como la gran ‘Dionne Davenport’, un ejemplo de clase, moda y diversión que marcó a toda una generación de adolescentes.