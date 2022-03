La plataforma de alquileres estadounidense Airbnb anunció este viernes la suspensión de sus operaciones en Rusia y Bielorrusia en respuesta la invasión rusa de Ucrania.

Así lo reveló en un mensaje de Twitter el consejero delegado de la compañía, Brian Chesky.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022