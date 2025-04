La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) e Hindustan Copper Limited, estatal de minería del cobre de India, firmaron este martes un acuerdo de cooperación e intercambio de información.

La firma del acuerdo tuvo lugar durante la primera jornada de la visita de Estado del presidente Gabriel Boric a la India, donde se reunió hoy con el primer ministro, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

“(Este acuerdo) no es baladí en tiempos en donde países amenazan con aranceles de manera unilateral la diversidad de economía chilena”, dijo Boric aludiendo a Donald Trump, que mañana dará a conocer de lleno su estrategia comercial y los aranceles que impondrá.

En este sentido, el Mandatario consideró la minería de cobre, litio y molibdeno -minerales críticos- como “fundamental para la estrategia de Chile”.

Cabe remarcar que nuestro país es el principal exportador mundial de minerales críticos del mundo.

El acuerdo firmado entre las mineras cupríferas estatales de la India y Chile “tiene por objetivo compartir experiencias y conocimientos para que ambas empresas mejores sus capacidades en lo respectivo de la identificación e implementación de actividades relacionadas con la exploración como con la explotación de propiedades mineras así también como en beneficio de minerales”, dijo Boric.

Además del acuerdo en materia de minerales críticos, la India y Chile acordaron iniciar negociaciones entre ambos países para lograr un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, en el marco de la visita de Boric.

En materia comercial, Chile espera que los acuerdos que mantiene con otros socios le permita sortear las dificultades que puedan derivarse de la entrada en vigor en abril de los aranceles recíprocos prometidos por el presidente de EEUU, Donald Trump.

En este sentido, la India también aguarda con expectación cómo afectarán a la economía del gigante del Sur de Asia los aranceles previstos por el presidente de EEUU, que se anunciarán este miércoles.

En cuanto a la industria de exploración y extracción cuprífera, Trump anunció el pasado 25 de febrero el inicio de una investigación para determinar si la alta dependencia de las importaciones de cobre representa un riesgo para EEUU, y en caso afirmativo, tomar medidas para restringirlas.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, exportó en 2024 más de 50.800 millones de dólares de este material esencial, principalmente a China (51,3%), Estados Unidos (11,3%) y Japón (11,1%), según el Banco Central.

Addressing the press meet with President @GabrielBoric of Chile.

https://t.co/6Fr9K7dUQE

— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2025