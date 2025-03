La Sofofa señaló que Chile no está en el radar de Estados Unidos en materia de aranceles y conviene evitar que surga esta situación, según el secretario general del gremio Rodrigo Yánez. A pesar de las alertas por posibles aranceles al cobre y a las importaciones agrícolas, Yáñez destacó la importancia de mantener la calma y no sobrerreaccionar ante las medidas de Trump. Con ello, también destaca la necesidad de prudencia en el ámbito diplomático y de utilizar las herramientas disponibles en caso de diferencias con Estados Unidos, ya que Chile cuenta con un TLC con el país norteamericano.

Desde Sofofa señalaron que “Chile no está hoy en el radar” de Estados Unidos (EEUU) en materia de aranceles, por lo que conviene “buscar no serlo tampoco”.

Las declaraciones del secretario general del ente gremial, Rodrigo Yánez, surgen en un contexto donde el presidente de EEUU, Donald Trump, nombró los aranceles al cobre en su discurso ante el Congreso, aunque no se confirmó explícitamente su implementación.

El papel de Chile como principal productor de cobre a nivel global, sumado a las también amenazas de aranceles a las importaciones agrícolas, hizo que surgieran alertas y preocupaciones sobre cómo el país podría verse directamente afectado por las arremetidas arancelarias.

Sofofa llama a la calma por los aranceles de Trump

En conversación con Radio Pauta, Yáñez dijo que “pareciera que se repite un libreto con “esteroides” de la primera administración” de Trump, con medidas que incluso podría permanecer, independientemente del próximo gobierno de EEUU.

Al respecto, advirtió -tal como otros expertos- que es probable ver un impacto en las cifras del crecimiento del país, pero respecto a la incertidumbre que se produce a nivel global debido a las medidas de Trump.

Respecto al cobre y la investigación antidumping que lleva adelante el gobierno del republicano en EEUU, el representante de la Sofofa recordó que Chile “ya ha enfrentado investigaciones antidumping en los arándanos, y nos fue bien. El tema (…) está en defender al país y hacer la pega que hay que hacer”, dijo a Radio Pauta.

Con todo, y más allá de Tratado de Libre Comercio (TDLC) que Chile posee con el país norteamericano -con la posible esperanza que esto “amortigue” una tensión por aranceles al cobre-, Yáñez reiteró que “Chile no es una amenaza para Estados Unidos por las razones que hoy día le importan. Y en el caso de lo agrícola, es exactamente lo mismo”.

“Ahora, respecto del acuerdo, nosotros tenemos herramientas que hay que utilizar en caso de tener alguna diferencia con EEUU, pero por eso es tan importante tener la casa ordenada respecto a lo que nosotros nos puedan pedir”, sostuvo el secretario general del gremio.

“Chile no está en posición de retaliar nada con EEUU, y por tanto es importante entender esas sutilezas y aspectos distintos a lo comercial, y también cuál es el saldo positivo que Chile puede poner sobre la mesa en temas que EEUU le importan, como tierras raras y materias primas. Estados Unidos no está en capacidad de abastecerse (de cobre)”, agregó a Radio Pauta.

Y a modo de conclusión, el representante de la Sofofa dijo que un elemento clave es no sobrerreaccionar a los anuncios de Trump en materia arancelaria, reiterando que “Chile no está hoy en el radar y tenemos que no buscar serlo tampoco”, por lo que en el ámbito diplomático es clave la prudencia y en caso de tensiones comerciales, usar todas las herramientas disponibles al respecto.