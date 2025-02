La temporada turística en Chile durante febrero se ve marcada por un flujo incesante de argentinos hacia las costas del Pacífico, motivados no solo por las playas, sino también por la diferencia de precios en artículos escolares, hasta tres veces más baratos en Chile que en Argentina. Por la cercanía de ciudades como Mendoza, San Juan y Córdoba, el paso Cristo Redentor registra largas filas. Con estimaciones que superan los 6 millones de visitantes internacionales para este verano, la llegada masiva de turistas argentinos ha sido destacada, y se espera que la tendencia positiva se mantenga durante febrero, con importantes flujos de turistas motivados por el turismo de compras. Los precios más accesibles en Chile para artículos escolares resaltan la ventaja de cruzar la frontera para comprar, como se evidencia en comparativas de precios de cuadernos, mochilas, marcadores, zapatos y camisas para niños, donde los precios chilenos son considerablemente más bajos que en Argentina.

Se dice que febrero es el mes por excelencia de los chilenos para vacacionar en el país. Pero esta temporada 2025, que entusiasma al sector turístico con cifras récord de extranjeros, podría tener un cambio de tendencia histórico. Es que el flujo de argentinos hacia el océano Pacífico no afloja y hay razones más allá de las playas: útiles escolares tres veces más baratos en Chile que en Argentina.

En el país vecino, la vuelta a clases está programada en buena parte de las provincias para el 24 de febrero, aunque varios estudiantes empiezan a asistir antes por exámenes y otras actividades. Sin embargo, no es un factor para dejar de viajar y/o vacacionar en Chile.

La cercanía de ciudades como Mendoza, San Juan y Córdoba se nota principalmente en el paso Cristo Redentor, principal corredor que une Chile y Argentina. En los primeros días del mes, según los datos de Gendarmería de Argentina, el complejo Los Libertadores llegó a experimentar máximos de cuatro horas de demora. Y sólo en el primer fin de semana de febrero, hubo más de 34 mil personas ida y vuelta.

Además, días atrás, un alud de barro y rocas obligó a suspender el tránsito del lado argentino durante más de 48 horas. Ya con la reapertura, hubo cinco kilómetros de filas en la ruta y hasta 8.000 egresos en una sola jornada, similar al promedio diario de enero.

En los próximos días, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) compartirá los datos oficiales de extranjeros correspondientes a enero -los últimos disponibles corresponden a diciembre-, pero desde la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) estiman que se superarán los 6 millones de visitantes internacionales, el mejor verano desde el año récord (2017).

Haciéndose eco del panorama, Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), dijo en Emol que “el balance del mes de enero es bastante positivo, con el agregado adicional de que los turistas argentinos fueron muy superiores a los años anteriores”.

“Creemos que en febrero no debiera cambiar la tendencia (positiva). Creemos que va a ser una buena temporada la de este verano. Y evidentemente que en febrero toman más vacaciones los chilenos, lo que no significa que turistas argentinos no sigan llegando. Al contrario, creo que va a haber todavía importantes flujos de turistas argentinos, por el tema del turismo de compra”, aseguró.

Comparación de precios: por qué argentinos vienen a Chile para compras escolares

Empecemos con el ejemplo más burdo en cuanto a diferencia de precio: un cuaderno universitario. El supermercado argentino ChangoMás (ex Walmart) ofrece uno por 60 hojas a AR $7.399, lo que se traduce a unos $6.490 chilenos. Si observamos en Líder, un cuaderno estampado con diseño de Harry Potter (y por 100 hojas) sale apenas $1.790 chilenos. Es decir, un 72,4% más barato que en Argentina.

La brecha puede ser aún mayor si la marca es importada. Una mochila juvenil Head, por 30 litros, se exhibe en la página web oficial de Argentina a AR $248.000, es decir, unos $217.600 chilenos. Otro modelo de igual marca, pero reversible y con capacidad de 27 litros, se exhibe en Chile a $19.990.

En cuanto a los marcadores Sharpie, en el país trasandino el pack por ocho unidades se consigue a $10.726 chilenos, aunque en el Líder es posible gastar apenas $5.990, casi la mitad del precio.

Mientras en Argentina los zapatos de cuero para niños van desde los $35.000 chilenos en promedio, en Chile se pueden encontrar desde los $14.990.

Por último, una sola camisa blanca para niños está en Argentina a unos $16.000 chilenos (AR$18.200) versus los $8.990 que cuesta un pack por dos en el Líder chileno.