Las medidas recién aprobadas por China para reanimar su economía buscan “expandir la demanda interna” y “estabilizar el sector inmobiliario”, detalló este martes el principal órgano de planificación del país, que a la vez defendió la “gran resiliencia” de las finanzas del gigante asiático.

El director de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China (CNRD), Zheng Shajie, explicó en una rueda de prensa que los estímulos pretenden “expandir la demanda interna efectiva”, “aumentar el apoyo a las empresas”, “contener la caída del mercado inmobiliario y estabilizarlo”, “impulsar el mercado de capitales” y “armonizar el ajuste anticíclico de las políticas macroeconómicas”.

También avanzó que se han “intensificado los esfuerzos” para lanzar “paquetes de medidas que promuevan la recuperación continua de la economía”.

Zheng instó a “observar la situación económica con objetividad” e indicó que existe “un contexto complejo en el contexto nacional e internacional” en el cual “algunas potencias han visto su impulso de crecimiento reducirse”.

“Están aumentando el proteccionismo y las volatilidades”, que “afectan a China”, apostilló.

Además, aseveró que algunas empresas chinas “han aumentado su inversión sin ver un aumento de sus beneficios” y que hay “presiones sobre la economía”.

Sin embargo, aseguró que China ha avanzado “en la reducción de riesgos en áreas clave”, al tiempo que señalaba el “rápido crecimiento industrial” en sectores como el automotriz o el de electrodomésticos.

“Ni los fundamentos ni las ventajas de la economía china han visto cambios: se mantienen un enorme potencial de mercado y una gran resiliencia”, agregó Zheng.

Apoyo a la demanda

El funcionario resaltó la importancia de “promover el consumo” y “aumentar los ingresos” de los grupos poblacionales con menor renta, a la vez que prometió “intensificar el apoyo” a colectivos “en dificultades”, pese a las reticencias tradicionales de Pekín de aumentar las protecciones sociales y fomentar lo que considera “asistencialismo”.

Zheng avanzó asimismo mayor asistencia para la crianza, en un momento de crisis demográfica en China, y para las medianas empresas, muchas de las cuales comenzarán a beneficiarse de políticas destinadas originalmente a pequeñas empresas, aseguró.

La subdirectora del CNRD Li Chunlin reconoció “problemas estructurales en el empleo” en referencia al desempleo juvenil, una preocupación social cada vez más amplia en China, aunque aludió a “nuevas oportunidades de trabajo en industrias como la reparación de autos eléctricos o el manejo de drones”.

Mientras, el también subdirector del organismo, Zhao Chenxin, abordó el objetivo de crecimiento económico para este año, de alrededor de un 5% y cuya consecución ha sido puesta en duda por los expertos.

“En la primera mitad del año se registró un crecimiento interanual de alrededor de un 5% y la situación económica se mantuvo generalmente estable. Ya hemos visto tres trimestres de desempeño y la economía de China ha logrado mantener su estabilidad y su crecimiento”, arguyó.

Zhao vaticinó que el efecto de las nuevas medidas “cimentará las bases para una operación estable de la economía” y confió en que el país alcance el objetivo fijado.

“Decepción”

Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico, consideró decepcionantes las medidas porque “se habían creado expectativas de un estímulo mucho mayor”.

La experta asegura que se ha creado “una burbuja” que las autoridades “no están dispuestas a alimentar aún más con estímulos fiscales” y “las palabras no son suficiente”.

El paquete de medidas anunciado por Pekín en septiembre incluía medidas como la reducción de los intereses de los préstamos hipotecarios vigentes y la creación de mecanismos para ofrecer unos 114.000 millones de dólares en financiación a firmas de valores, fondos o aseguradoras y créditos para que las empresas eleven su valor en el mercado.

Dichos anuncios provocaron considerables subidas de los mercados bursátiles chinos en días posteriores, situándose en los mejores niveles de los últimos doce meses.

Los parqués de la China continental reaccionaron este martes favorablemente a la rueda de prensa de la CNRD, con alzas de más del 10% a la apertura tanto en Shanghái como en Shenzhen, si bien el parqué de Hong Kong cerraba al mediodía local con una bajada del 5,58%.

Las expectativas del mercado en Hong Kong “eran altas” pero la CNRD “no es el Ministerio de Finanzas. Que no haya anunciado estímulos fiscales hoy no significa que no los vaya a haber”, explicó el experto del Standard Chartered Bank Ding Shuang, citado por el medio hongkonés South China Morning Post, acerca de la divergencia entre las bolsas continentales y la de la excolonia británica.

Según los expertos, el paquete anunciado en septiembre supone “un paso en la dirección correcta” aunque “insuficiente” para reavivar la economía si no lo acompaña un mayor gasto público.