Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, advirtió que el Plan de Emergencia Habitacional está en riesgo si la banca no presta dinero para reactivar la construcción. Se instó a la banca a flexibilizar las condiciones de crédito y a evaluar empresas en lugar de proyectos. Hasta abril, se han terminado 117.331 viviendas, 121.391 están en ejecución y se aprobaron 83.629 proyectos. La meta es alcanzar 260 mil soluciones habitacionales para marzo de 2026. Montes destacó el trabajo realizado pero reconoció obstáculos, especialmente con los bancos que han dejado de prestar a empresas. Se destinan $1.200 millones para préstamos a empresas, ya que el sistema bancario no responde adecuadamente. La rentabilidad de los proyectos de vivienda también es un problema, con bancos exigiendo tasas altas. Si no hay cambios, el plan corre peligro.