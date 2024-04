A un tercer trámite -de vuelta al Senado- fue despachado el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas que “busca modificar diversos cuerpos legales para mitigar el alza en las cuentas de luz”.

La sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 101 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, lo que significa los primeros votos negativos que recibe el proyecto al ser aprobado de forma unánime tanto en su primer trámite en el Senado como en las comisiones donde se discutió.

Avanza a tercer trámite el proyecto para estabilizar las tarifas eléctricas

Recordemos que la propuesta del Ejecutivo, establece el descongelar paulatinamente las tarifas de distribución eléctrica, donde los clientes verán desde este año a 2027 un cargo adicional en sus cuentas de $22 por cada kilowatt-hora consumido.

Además, considera un subsidio que busca mitigar las alzas para alrededor de un millón hogares vulnerables hasta 2026.

El ministro de Energía, Diego Pardow, expresó que este proyecto busca evitar que la deuda derivada a partir del congelamiento de las tarifas -implementado en 2019- siga aumentando.

Ya que, señaló, esta deuda diariamente incrementa en US$3 millones.

“Es un primer paso para después seguir trabajando en aumentar el subsidio, en encontrar otras políticas que disminuyan las cuentas de luz de las personas; pero un proyecto responsable, se hace cargo de lo que podemos hacer hoy y abre una ventana política para lo que podemos hacer mañana”.

“Pero si no nos hacemos cargo de este problema hoy, solo va a empeorar”, afirmó Pardow.

Reacciones de parlamentarios

Al respecto, el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, si bien valoró la discusión legislativa del proyecto, tuvo sus observaciones.

“Lo que no me gusta, es que nuevamente en un escenario económico muy complicado a nivel nacional, tengamos que darle esta mala noticia a la gente que se vamos a tener que reajustar las tarifas, pensando que igual hay subsidios pero cargado hacia el segmento que más gastan, que no son otras que las empresas”, dijo Sulantay.

Desde el Frente Amplio -por medio de un comunicado- lamentaron el rechazo de las indicaciones propuestas por la bancada; que establecía que las termoeléctricas a carbón y las grandes empresas asumieran el alza de precio de la electricidad, así lo declaró el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito.

“Estamos muy preocupados de que el aumento en las cuentas de la electricidad recaiga en las familias trabajadoras. Nosotros hemos perdido dos indicaciones en la Comisión de Energía, que hemos logrado las firmas suficientes para reponerlas (…) que buscan que el alza en las cuentas la asuman la gran industria, la gran minería y las termoeléctricas a carbón”, afirmó el parlamentario de RD.

Entre las nuevas indicaciones agregadas en la Cámara, destaca la creación de un Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial, orientado en reducir el costo de la energía en un 40% para las familias que residen en comunas donde hay instalada una central de generación a carbón.

Además, se incluyó la creación de una mesa técnica de trabajo, con el propósito de evaluar otras fuentes de financiamiento, a efectos de aumentar el monto anual del subsidio a familias vulnerables.